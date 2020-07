Una delle immagini cult del film Dirty Dancing è quella dei due protagonisti che ballano nel lago. Dopo 12 anni di siccità è tornata l’acqua in quel punto.

Dirty Dancing – Balli proibiti, è considerato ancora oggi un vero e proprio film cult. I due attori, Patrick Swayze e Jennifer Grey, hanno fatto sognare diverse generazioni in tutto il mondo con i loro balli accattivanti e la loro storia d’amore. Alcune scene, inoltre, sono rimaste negli annali della storia del cinema, anche a distanza di tempo, come quella del lago in cui i due protagonisti si esercitavano a ballare.

Il lago di Dirty Dancing: 12 anni di siccità

Ve la ricordate l’iconica scena di Dirty Dancing in cui Johnny Castle, interpretato da Patrick Swayze, ha insegnato a Babe a ballare? Durante quelle scene i due protagonisti hanno anche nuotato nelle acque del lago, ma poi è accaduto un evento misterioso.

A distanza di anni dall’uscita del film, era il 1987, precisamente nel 1999 il Mountain Lake, in Virginia, ha cominciato piano piano a svuotarsi fino a quando, nel 2008 non si è completamente prosciugato. Gli studiosi, interpellati per questo strano fenomeno, non sono riusciti a fornire una spiegazione precisa.

Dopo 12 anni torna l’acqua nel lago di Dirty Dancing

Dopo le riprese del film e l’uscita con conseguente successo della pellicola, inoltre, il lago è stato letteralmente preso d’assalto dai fan. Fino a quando nel 1999 non ha cominciato a prosciugarsi piano piano fino alla completa siccità raggiunta nel 2008.

Solo nella primavera del 2019, inoltre, i proprietari dell’albergo che sorge proprio accanto al lago hanno cominciato a notare come l’acqua, piano piano, stesse tornando in quel punto. In modo graduale, infatti, il lago ha cominciato nuovamente a riempirsi anche se ancora non ha raggiunto i livelli di una volta.

All’opera, infine, c’è un gruppo di studiosi che ha deciso di studiare questo fenomeno e l’intera area, anche se al momento non hanno ancora individuato le cause di ciò. Per alcuni, inoltre, si tratterebbe solo di un evento ciclico che dovrebbe ripetersi ogni 400 anni, ma non ci sono basi certe, al momento, su questa teoria.

