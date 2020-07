I Goonies è uno di quei film senza età, che ha saputo conquistare generazioni diverse di ragazzi e ragazze: ecco quali sono le location.

Ci sono film che sembrano non avere età, che hanno saputo conquistare generazioni diverse di spettatori. E se si parla di giovani spettatori, di ragazzi e ragazze, uno dei film di questa categoria è senza dubbio I Goonies. Uscita nelle sale cinematografiche nel 1985, la pellicola è stata diretta da Richard Donner ma è nata da un’idea di Steven Spielberg: il film, oltre a vincere numerosi premi, è stato negli successivi fonte di ispirazioni per diversi altri prodotto tra cui videogiochi.

I Goonies: le location del film

I Goonies è ambientato in una piccola città chiamata Astoria: questo non è un paese nato dalla fantasia dal regista o dello sceneggiatore, ma esiste realmente e si trova nello stato dell’Oregon. La pellicola cittadina dove è stato girata il film di Richard Donner ha ospitato anche le riprese di altri celebri film per ragazzi come Un poliziotto alle elementari con Arnold Schwarzenegger e Corto Circuito.

La prigione dalla quale evadono i membri della Banda Fratelli all’inizio del film è stato il carcere della contea fino al 1976, ora il palazzo ospita l’Oregon Film Museum. Ai confini della città, sulla 38a strada, troviamo la casa di Mikey e Brand Walsh.

Tra le location de I Goonies c’è anche la locanda della banda dei Fratelli, che si trova sempre nell’Oregon ma non ad Astoria, bensì a Cannon Beach.

I Goonies: il cast del film

Tra i protagonisti di I Goonies troviamo Sean Amin e Josh Brolin nei panni di Mikey e Brand Walsh, Jeff Cohen interpreta invece Chuck, Corey Feldman è Mounth, Kerri Green è Andy, Jonathan Ke Juan è invece Data.

Nel cast del film ci sono poi anche Martha Plimpton, Anne Ramsey, Robert Davi, Joe Pantoliano, Mary Ellen Trainor, Steve Anni, Lupe Ontiveros e Curt Hanson.

