I cani non smettono mai di stupirci, come questo fantastico labrador che ha imparato a fare Yoga e ha fatto impazzire il web intero. Ecco il video.

Magnus, è questo il nome del labrador che fa impazzire i TikTok, con video divertenti che la sua padrona realizza per mostrare a tutti quanto possono essere intelligenti i cani.

In particolare, c’è un video diventato virale sul web, che ha ottenuto milioni di visualizzazioni, in cui Magnus fa yoga, o come dice la sua padrona “Doga”. La caption dice ironicamente: “Avete mai provato doga?”

Nel video, il simpatico cane si stende sul tappetino, fa mosse di yoga insieme alla sua padrona e la aiuta anche a fare alcuni esercizi, tenendole ferme le gambe. Una bellissima dimostrazione del rapporto cane padrone, che a volte può andare oltre la parola e oltre la comunicazione verbale.

In altri video virali di Magnus, il labrador cucina, guarda film con il suo padrone, conforta la sua famiglia durante il covid e tanto altro.

