In occasione del Capodanno cinese, una bambina fa un tenerissimo gesto proteggendo il suo cagnolino dal rumore dei botti che lo stavano spaventando.

Il video è diventato virale, raggiungendo subito milioni e milioni di visualizzazione. Certo, perchè il gesto della bambina che copre le orecchie del suo cagnolino, per ripararlo dal rumore dei botti di Capodanno è qualcosa di tenerissimo.

Una bambina ripara il suo cane che ha paura dei botti di Capodanno

Ormai, si conosce molto bene questo problema che affligge i cani durante il Capodanno. L’udito dei nostri amici a quattro zampe è molto sensibile e i fuochi d’artificio li fanno stare male. Questa bambina, in Cina, ha dato un grande esempio d’umanità e con il suo giubbottino rosa ha riparato il suo amico che in quel momento tremava di paura per i botti di Capodanno.

Molti incidenti che coinvolgono i cani, avvengono ogni anno a causa del forte rumore dei fuochi d’artificio. Alcuni si lanciano dai balconi, altri vengono investiti scappando per la paura. In questo scenario, il gesto della piccola diventa quasi simbolico e assume un’importanza fondamentale. Ecco il tenerissimo video:

Heartwarming moment during Chinese New Year celebration:

The little girl covers her pet's ears to avoid the scare of fireworks. pic.twitter.com/wYxO7YAO4C — Tong Bingxue 仝冰雪 (@tongbingxue) February 2, 2022

