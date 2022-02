Oggi si celebra una giornata tutta dedicata ai gatti, inseparabili amici pelosi che aiutano a combattere solitudine, stress e depressione.

C’è sempre una ragione per amare i nostri gatti. Ci fanno compagnia, ci danno affetto e non ci lasciano mai soli quando stiamo male. Oggi si celebra la festa mondiale dei nostri amici a quattro zampe, un motivo in più per coccolarli ed amarli, ma perchè è stata scelta questa data? Vediamolo insieme.

Oggi si celebra l’amore per i gatti

Il 17 febbraio è la giornata mondiale dedicata ai gatti. Questa data è stata scelta per una ragione specifica ed ha radici che affondano nel folklore. Innanzitutto, il mese di febbraio veniva definito il mese dei gatti e delle streghe, associando gli animali alla magia. Il numero 17 invece, in Italia aveva assunto il simbolo della sfortuna. Anche i gatti infatti, sopratutto quelli neri, venivano in passato e spesso anche oggi visti come portatori di sventura. In realtà, il 17 si può interpretare come “1 vita per 7 volte” e quindi qualcosa di positivo e da onorare e festeggiare.

La data è stata quindi scelta per trasformare un’antica credenza negativa sui nostri amici a quattro zampe, in qualcosa di positivo e bello.

