Lo Scottish Fold è un gatto molto particolare e che vale la pena conoscere meglio. Scopriamo tutto quel che c’è da sapere a riguardo.

Conoscere lo Scottish Fold significa avere bene in mente tutto ciò che lo riguarda. Un’azione necessaria prima di scegliere di prenderne uno. E questo perché il gatto Scottish Fold è un esemplare molto particolare e che si fa notare per la sua bellezza ma anche per un carattere davvero particolare al quale si uniscono delle esigenze che è bene conoscere.

Scottish Fold: carattere e particolarità

Questo gatto scozzese si rivela molto legato alla famiglia con la quale vive. Sempre presente e amante della vita in casa, adora infatti condividere ogni momento della giornata con le persone con le quali vive.

gatto scozzese

È quindi molto distante dalla classica idea che si ha dei gatti e per questo può risultare bisognoso di particolari attenzioni che, in genere, chi sceglie di prendere con se un gatto non pensa di dovergli dare.

Curioso e giocherellone, gli piace interagire con tutto ciò che lo circonda e sembra andare d’accordo con gli altri animali. Miagola poco e ha bisogno di tante coccole.

Questa razza si può trovare sia nella variante a pelo corto che in quella a pelo lungo.

Detto ciò e se si ha voglia di avere un micetto che richiede coccole e attenzioni, si rivela perfetto per la vita in famiglia nonché un’ottima compagnia per tutti ed in particolar modo per i bambini.

Quanto costa acquistare e mantenere i gatti Scottish Fold

Per gli Scottish Fold, il prezzo si aggira solitamente dalle 700 alle 1000 euro. La differenza dipende solitamente dalla linea di sangue, dalle caratteristiche del gatto e dall’allevamento a cui ci si rivolge.

A queste spese vanno poi aggiunte quelle relative al cibo e alle spese veterinarie a cui si aggiungeranno quelle per l’acquisto di giochi.

Infine non va dimenticato che il suo pelo richiede molte cure. Motivo per cui, a meno di non volerci pensare da soli, anche queste potrebbero incidere sulle spese annuali. Questi gatti scozzesi hanno infatti un mantello che rappresenta gran parte della loro bellezza e del quale è quindi importante prendersi cura al fine di mantenerlo sempre lucido e perfetto.

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG