La Talpa, Diletta Leotta “è out”: il cast insorge ma arriva la decisione finale

Dopo i rumors delle scorse ore è arrivata la decisione definitiva su La Talpa e su Diletta Leotta. Ecco il futuro del reality.

Non ci sono buone notizie per gli amanti de La Talpa e di Diletta Leotta. Ora è “ufficiale”: il reality, dopo essere tornato in onda dopo 16 anni, chiuderà con un finale anticipato. La decisione è arrivata da Mediaset, che ha scelto di accorpare le ultime puntate già registrate in un’unica trasmissione. A nulla sembrano essere serviti gli interventi dei componenti del cast in difesa del format e della conduttrice.

La Talpa chiude: Diletta Leotta “fatta fuori”

Niente da fare per La Talpa e per Diletta Leotta. Il reality che era tornato dopo 16 anni di assenza, chiude in anticipo. L’ultima puntata, infatti, sarà trasmessa lunedì 25 novembre su Canale 5 e vedrà, di fatto. condensate la quarta, la quinta e la sesta in una unica.

Concorrenti La Talpa

La decisione di Mediaset, di cui si era parlato già nelle scorse ore, è arrivata dopo il cocente flop della terza puntata che ha registrato una media di soli 1,6 milioni di spettatori e uno share che si è fermato sulla sogli del 10,50%. Numeri decisamente troppo bassi per la rete ammiraglia del Biscione, tanto da arrivare al “far fuori” la Leotta e lo stesso reality.

ll cast insorge: Gilles Rocca difende Diletta

Prima della “conferma” di Mediaset relativamente alla chiusura del programma, il cast di concorrenti aveva risposto alle critiche. In particolare era spiccato l’intervento di Gilles Rocca sui social.

L’uomo aveva pubblicato una lunga storia su Instagram con scritto: “Per cambiare le cose bisogna avere coraggio, spesso ci si lamenta di quello che c’è in tv e non si dà la possibilità a programmi nuovi di farsi amare”.

Rocca aveva proseguito: “Provate a guardare le novità con occhi diversi, senza criticare per partito preso una conduttrice che sta facendo un ottimo lavoro con eleganza e professionalità. Il problema dei mediocri sta proprio nel dover affossare chi è un vincente solo per sentirsi più forti. Ma i mediocri resteranno tali, mentre i vincenti continueranno a vincere le proprie sfide”.

Parole che, a quanto pare, non sono state ascoltate.