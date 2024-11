Le confessioni di Naike Rivelli: dalle dipendenze alla menopausa precoce che l’ha portata ad impazzire e pensare cose oscure.

Ospite di ‘One More Time’ (OnePodcast), il podcast di Luca Casadei, Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, ha avuto modo di raccontarsi a 360°. La donna ha sottolineato alcuni passaggi molto importanti della sua vita che l’hanno portata a vivere situazioni di eccesso, anche in termini negativi, tanto da arrivare a pensare al suicidio.

Naike Rivelli, la menopausa precoce e il pensiero del suicidio

Durante l’intervista a ‘One More Time’ (OnePodcast), Naike Rivelli ha affrontato diversi argomenti anche molto intimi. Non solo il rapporto con la madre, Ornella Muti, ma anche situazioni private delicate come il rapporto con la droga, la menopausa precoce e persino il fatto di aver pensato al suicidio.

Naike Rivelli

Sulle dipendenze, la Rivelli ha ammesso di essere stata fortunata per aver avuto l’appoggio della famiglia: “Io penso che la cocaina sia una delle droghe più infime del mondo. Ingrigisce la gente, la fa diventare nera […]. Ho avuto la mia famiglia accanto e la terapia in cui credo molto. Mi ha aiutata a capire che ero una persona autodistruttiva perché non mi volevo bene”.

Molto delicato anche un altro aspetto della vita di Naike: “A 41 anni ero già in menopausa. L’ho vissuta malissimo. Dopo nove anni di calvario in menopausa, dove non dormivo tutte le notti, ho pensato al suicidio. Vai fuori di testa. La mia ginecologa adesso mi ha aiutata a stare meglio con una cura: ridormo e sono un’altra persona […]”.

Gli amori: uomini ma anche una donna…

La Rivelli ha proseguito spiegando di aver avuto un periodo di confusione a livello personale e intimo: “[…] Essere bisessuali non vuol dire avere miliardi di compagni dell’altro sesso, vuol dire che magari nella tua vita accade che ti innamori dell’altro sesso anche una volta sola. È importante dirlo”.

In questo senso, la donna ha spiegato: “Ho avuto una compagna, una donna, che ho amato molto, poi ci siamo separate e siamo rimaste molto amiche. Oggi sono molto innamorata di un uomo, non mi manca niente”.