Da ormai sette mesi, Raven aspetta in canile qualcuno che lo adotti e abbraccia ogni notte un grande orso di peluche.

Questa storia vi commuoverà senza ombra di dubbio. Parliamo di Raven, mix di pitbull di 4 anni affidato da febbraio al Kansas City Kansas Animal Services. Prima di giungere al canile, il pelosetto era stato salvato da una brutta caduta in un’intercapedine muraria, profonda tre metri. Nonostante le ferite sul corpo e l’iniziale diffidenza nei confronti degli esseri umani, Raven ha fatto passi da gigante e adesso è decisamente molto più sereno.

Il cane ama molto correre e trascorrere tempo all’aria aperta, però purtroppo vede il box in cui deve trascorrere ogni notte da sette mesi a questa parte come una punizione: gli operatori infatti hanno subito notato che Raven, non appena arrivava nel box, diventa subito irrequieto e triste. E’ stato in questo frangente che è successo un qualcosa di curioso e incredibilmente tenero allo stesso tempo:

Il Kansas Animal Service, per placare il senso di solitudine del piccolo Raven, gli ha donato un grande peluche a forma di orso: il pupazzo è così diventato il suo migliore amico, tant’è che, ogni qualvolta che torna nel box a dormire, Raven si accuccia vicino a lui e lo abbraccia.

Nonostante questo dolcissimo espediente per farlo sentire meno solo, Raven ha bisogno di una casa e di un padrone che lo ami infinitamente e si prenda cura di lui come merita. Dunque, che state aspettando?