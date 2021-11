Indy si sentiva solo ed è così che ha scelto di percorrere 3 chilometri per raggiungere la sua padrona nel luogo dove lavora.

Anche gli animali possono soffrire di solitudine, probabilmente anche più di noi umani.

La storia di oggi è ambientata in nel Connecticut, negli Stati Uniti e ha per protagonista il dolce Indy, un cagnolone molto affezionato alla sua padrona, la signora Liza Thayer. Il pelosetto è legato alla sua umana talmente tanto che ha compiuto un gesto molto particolare per la sola voglia di vederla.

Il cucciolone, che probabilmente si sentiva solo, ha deciso di uscire di casa e recarsi sul posto di lavoro della sua padrona: un gesto molto dolce, ma anche pericoloso, dato che Indy ha percorso ben 3 chilometri da solo, attraversando anche strade abbastanza trafficate.

Indy era agguerrito e infatti è riuscito a raggiungere l’ingresso del residence per anziani dove lavora Lisa: il cucciolone però, non ha ottenuto ciò che voleva. La sua padrona, infatti, non si trovava a lavoro ma al matrimonio di un amico. Nonostante questo, è riuscito ad intrufolarsi all’interno della struttura per poi esser recuperato e riportato alla sua amata Liza.

Vi è piaciuta questa storia a lieto fine?