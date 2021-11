Nel caso del bulldog francese il prezzo può variare in base a diversi parametri. Scopriamo quali sono.

Quando si decide di acquistare un bulldog francese, il prezzo è uno dei primi aspetti che vengono presi in considerazione. Trattandosi di un cane di razza si parla infatti di una cifra molto importante.

Si tratta dopotutto di un cane molto ambito sia per l’aspetto che per il carattere. Motivo per cui a fronte di tante richieste i costi tendono ad essere alti. Per fare un esempio, per il bulldog francese il prezzo per cuccioli può andare dai 1300 fino ai 3000 euro. Cifra alla quale andranno poi sommate quelle relative alle spese veterinarie e al mantenimento.

Bouledogue francese: i prezzi per le varie tipologie

Ancor prima di chiedersi quanto costa un bulldog francese è importante rivolgersi ad allevatori con esperienza nonché conoscitori della razza. In questo modo si eviteranno spiacevoli sorprese.

bulldog francese

Per il resto, come già detto, il prezzo per questa razza è alto e parecchio variabile. In genere tende a salire in base alle caratteristiche del cane. Per un bulldog francese blu, il prezzo è ad esempio è solitamente molto elevato poiché si tratta di una colorazione data da una variante genetica estremamente rara.

Al contrario, per il bulldog francese nano il prezzo si aggira sulla media dei 1500 euro. Mentre per il bulldog francese merle il prezzo torna ovviamente a salire. Prima di scegliere è quindi importante informarsi e successivamente appoggiarsi ad allevatori riconosciuti.

Quanto costa mantenere un bulldog francese

Questa razza di cani rientra tra quelle che costano in assoluto di più anche in termini di mantenimento. Il bulldog francese è infatti soggetto a diverse malattie per le quali ha spesso bisogno di cure mediche e di controlli periodici da non saltare mai.

A ciò si unisce la necessità di prendersene cura a dovere e di occuparsi della sua alimentazione così come dell’esercizio fisico. Si tratta insomma di un peloso che è bene acquistare solo se si è fini intenditori e amanti della razza.