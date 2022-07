Nel 2014 è uscita nelle sale cinematografiche la commedia di Luca Miniero La scuola più bella del mondo. La trama si basa su un equivoco che porta alcuni allievi di una scuola media di Acerra, comune nei pressi di Napoli, a essere ospitati da una scuola media toscana a San Quirico d’Orcia. A dover essere ospitati tra le colline senesi erano invece degli studenti provenienti da Accra, la capitale del Ghana. Vediamo ora quali sono le location scelte dal regista e dai produttori per questo film.

La maggior parte delle riprese di La scuola più bella del mondo sono state realizzate in Toscana, regione dove tra l’altro è ambientata anche gran parte della storia.

Il regista Luca Miniero ha diretto i suoi attori e le sue attrici tra Montepulciano, Bagno Vignoni, Radicofani e Pienza, tutti comuni delle provincia di Siena nelle splendide e pittoresche colline della Toscana.

I presidi delle due scuole medie, Arturo Moscariella di quella di Acerra e Filippo Brogi di quella di San Quirico d’Orcia, sono interpretati rispettivamente da Lello Arena e da Christian De Sica. Nel cast del film sono inoltre presenti tanti altri volti noti del cinema italiano.

Tra i protagonisti principali di La scuola più bella del mondo troviamo infatti anche Rocco Papaleo nei panni del professor Gerardo Gergale. Troviamo poi anche Angela Finocchiaro e Miriam Leone, che troviamo rispettivamente nei panni delle professoresse Wanda Pacini e Margherita Rivolta. Completano il cast di La scuola più bella del mondo Massimo De Lorenzo, Roberto Farnesi, Ubaldo Pantani e infine Swami Caputo.

