La ricetta della felicità: tutte le location della serie tv con Cristiana Capotondi

La ricetta della felicità è ambientata in una cittadina che non esiste, ma le location sono tutte reali: ecco dove si trovano.

Trama avvincente, cast degno di nota e location meravigliose: sono questi gli ingredienti de La ricetta della felicità, nuova serie tv targata Rai. Con protagoniste Cristiana Capotondi e Lucia Mascino, è stata realizzata con il sostegno di Emilia-Romagna Film Commission.

La ricetta della felicità: trama e location

Diretta da Giacomo Campiotti, La ricetta della felicità è stata scritta da Anna Mittone, Annalena Benini, Simona Coppini, Daniela Delle Foglie e Mauro Casiraghi. La serie tv vede come protagoniste due donne all’apparenza completamente diverse, Marta e Susanna, interpretate rispettivamente da Cristiana Capotondi e Lucia Mascino. Entrambe con i loro problemi, si ritroveranno a essere l’una la spalla dell’altra.

A fare da sfondo alle vicende de La ricetta della felicità è Marina di Romagna, una location inventata ma che nella realtà mostra posti bellissimi, tutti situati in Emilia Romagna. Spiagge, passeggiate, campagne e distese di prati: da Riccione a Rimini, passando per Cervia, Milano Marittima, Cesenatico e Ravenna.

Spicca Rimini, con il suo Porto Canale affacciato su Largo Boscovich, piazzale sorvegliato dall’inconfondibile faro settecentesco simbolo della Marineria, la passeggiata La Palata e l’opera la Sposa del Marinaio dello scultore Umberto Corsucci. Stupende le spiagge di Riccione, così come lo sono il porto-canale Leonardesco e il Museo della Marineria di Cesenatico e il Lido di Classe di Ravenna.

Ecco il trailer de La ricetta della felicità:

La ricetta della felicità: cast e puntate

Anche se Marina di Massa è una location inventata, tutti i luoghi che vengono mostrati ne La ricetta della felicità sono reali. Di sicuro, l’ambientazione contribuirà al successo della serie tv, così come lo farà il cast. Oltre a Cristiana Capotondi e Lucia Mascino troviamo: Eugenio Franceschini, Flavio Parenti, Valeria Fabrizi, Andrea Roncato, Nicky Passarella, Emma Benini, Omar Diagne, Valentina Ruggeri e Orietta Berti come special guest.

La serie tv va in onda su Rai1 a partire da giovedì 25 settembre, per un totale di quattro prime serate. In totale sono otto episodi, due per ogni messa in onda, per cui la finale è in programma per giovedì 16 ottobre.