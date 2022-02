Un covo di vipere è il 29° film della serie Il Commissario Montalbano: ecco trama, cast e location della pellicola tratta dal romanzo di Camilleri.

Un covo di vipere è la ventinovesima indagine televisiva del commissario Montalbano. Il film, trasmesso per la prima volta da Rai 1 il 27 febbraio 2017 è tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camilleri. Il commissario interpretato da Luca Zingaretti questa volta dovrà indagare sull’omicidio dell’imprenditore, ma anche strozzino, Cosimo Barletta. Un omicidio compiuto da due diversi assassini che hanno agito indipendentemente l’uno dall’altro: una ha avvelenato la sua vittima, poco dopo l’altro gli ha sparato.

Un covo di vipere: le location del film de Il Commissario Montalbano

Come da tradizione, anche Un covo di vipere, è ambientata a Vigata, immaginare cittadina della Sicilia nata dalla fantasia di Andrea Camilleri che, oltre a tutte le indagini del commissario Montalbano, fa da sfondo anche a molti altri racconti e romanzi dello scrittore.

Vigata, come sempre, è stata ricreata attraverso le riprese che sono state effettuate in vari luoghi della Sicilia: il commissariato di polizia altro non è anche il palazzo del Comune di Scicli.

A Punta Secca, una frazione del comune di Santa Croce Camerina, si trova il B&B celebre per essere la casa di Marinella dove abita Salvo Montalbano. Altre storiche location sono la piazza del Duomo a Ragusa Ibla, Modica, Sampieri e Donnalucata.

Un covo di vipere: il cast del film de Il Commissario Montalbano

Il già citato Luca Zingaretti, come detto, interpreta ovviamente il commissario Montalbano. Cesare Bocci veste i panni del vice commissario Mimì Augello, Peppino Mazzotta impersona l’ispettore Fazio, Angelo Russo, è il goffo agente Catarella.

Nel cast del film sono poi presenti anche Sonia Bergamasco, che interpreta la fidanzata del commissario, Livia, ma anche Alessandro Haber, Valentina Lodovi, Marcello Mazzarella e Giovanni Visentin.

