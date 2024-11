La polizia trova 20 teschi umani in una casa: la macabra scoperta

Ben 20 teschi umani sono stati ritrovati all’interno di una abitazione da parte della polizia messicana: il macabro caso.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la polizia avrebbe trovato almeno 20 teschi umani all’interno di un’abitazione nel New Mexico, proprio quando un uomo ha gettato resti dal finestrino di un’auto. Un caso macabro che gli inquirenti stanno cercando di ricostruire.

Trovati venti teschi umani in una casa in Messico

I poliziotti hanno detto di aver trovato i resti umani, mentre eseguivano un mandato di perquisizione per Cecil Villanueva, uomo segnalato alle autorità da un residente del posto nella città di Jal.

Secondo quanto riferito dalle autorità, la polizia ha trovato più di 20 teschi umani all’interno di un’abitazione nel New Mexico, legati ad altre ossa gettate dal sospettato dal finestrino dell’auto della persona che gli ha dato un passaggio.

Scena del crimine

La polizia ha confermato che uno dei teschi umani potrebbe essere collegato a un caso di persona scomparsa del 2019, ossia quello di Angela McManes. I funzionari hanno affermato che l’ultima residenzadi McManes era “vicino alla proprietà sotto inchiesta“.

“Le autorità stanno lavorando diligentemente per determinare la connessione tra i resti e McManes, così come con altre possibili vittime“, ha affermato una dichiarazione della polizia. Gli ufficiali stanno anche indagando se sia stato attuato qualche atto illecito associato ai resti.

La provenienza dei resti

Lo sceriffo Michael Walker ha detto a KRQE che gli investigatori ritengono che i teschi potrebbero essere stati acquistati online nel corso di diversi anni. Villanueva non è stato accusato, ma era in custodia presso il Lea County Detention Centre mercoledì per un’accusa non correlata di violazione di domicilio, hanno detto i funzionari.

L’orribile scoperta arriva solo pochi giorni dopo che il corpo di un uomo scomparso è stato trovato sporgente da un condizionatore. Jonathan Flores, 32 anni, della contea nord-occidentale di Harris in Texas, è stato trovato sul tetto di un edificio dopo essere uscito di casa domenica 3 novembre.

Tre giorni dopo, mercoledì 6 novembre, è stata presentata alle forze dell’ordine una denuncia di scomparsa, prima che il suo corpo venisse finalmente ritrovato venerdì 8 novembre in un parco commerciale vicino alla West Sam Houston Parkway.

Le prime ipotesi sostengono che il padre di due figli sia stato folgorato. Il suo amico Christian Briones ha descritto la scena raccapricciante ad ABC News Eyewitness 13 : “Il suo corpo giaceva semplicemente dentro la cosa che stava cercando di smontare”.