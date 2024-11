Resti umani ritrovati in un campo: a chi appartengono

In un campo a Bristol, sono stati rivenuti presunti resti umani: la polizia è arrivata sul posto per le dovute indagini.

Presunti resti umani sono stati individuati in un campo a Bristol, in Inghilterra. Sul posto, sono arrivate volanti della polizia, un’autopompa e ufficiali della scientifica ad Apple Grove, nel nord-est di Bristol. La squadra della scientifica sta valutando la scena in modo da ricostruire quanto accaduto.

Ritrovati resti umani in un campo di Bristol

La polizia ha confermato che presunti resti umani sono stati trovati in un campo: gli agenti, però, non sanno ancora come queste persone siano decedute. La morte è – al momento – considerata inspiegabile.

Le unità forensi in tuta sono state avvistate mentre uscivano dai loro veicoli e si dirigevano verso una stradina che portava dal vicolo cieco verso Lyde Green Playing Fields.

Scena del crimine

La gente del posto afferma che i servizi di emergenza sono tornati nella zona per il secondo giorno consecutivo: d’altronde, la polizia ha recitato e isolato l’intera area, in modo da fare i controlli e le analisi in modo da fr chiarezza sulla vicenda.

Le parole della polizia

Un portavoce della polizia di Avon e Somerset ha dichiarato: “La polizia sta indagando sulla scoperta di presunti resti umani in un campo a Emersons Green. Gli ufficiali sono stati allertati poco prima di mezzogiorno da un abitante del posto“.

“Polizia e vigili del fuoco sono intervenuti e saranno effettuate ulteriori ricerche. Gli investigatori non sono ancora riusciti a identificare i resti e la morte è attualmente considerata inspiegabile in attesa di un esame post-mortem forense”, ha riferito il portavoce.

Avon Fire and Rescue Service ha dichiarato: “Siamo stati chiamati a supportare la polizia per un ritrovamento ad Apple Grove, ad Emersons Green. I vigili del fuoco di Yate sono intervenuti e hanno supportato la polizia nelle loro indagini”. Si attendono, dunque, delucidazioni in merito al caso.