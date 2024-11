Trovata morta in un parco con diversi colpi di pistola in testa

Una persona che correva nel parco ha trovato una donna morta: sulla testa della giovane diversi colpi di pistola.

Una donna è stata trovata morta in un parco, da un uomo che era lì per fare jogging. La giovane ha riportato diversi colpi di pistola alla testa. Il suo corpo è stato ritrovato in un parco del New Jersey: non è stato ancora individuato l’omicida.

Trovata morta in un parco, alla testa diverse ferite da arma da fuoco

La polizia sta indagando sulla morte di una giovane donna trovata uccisa a colpi di arma da fuoco in un parco della contea di Cumberland.

Il corpo della trentaseienne Teaoshia Still è stato scoperto intorno alle 5 del mattino da un jogger che ha prontamente allertato la polizia. Le autorità del New Jersey hanno avviato un’indagine per individuare il responsabile del delitto.

Luogo del delitto

Il personale di emergenza l’ha dichiarata morta sul posto, dopo essere stata colpita più volte alla testa, secondo i rapporti della polizia.

Finora non sono stati identificati sospettati e non sono stati effettuati arresti in merito all’omicidio della giovane donna, né individuati eventuali moventi.

I familiari chiedono giustizia

I cari di Teaoshia continuano a sperare che giustizia sarà fatta. Doretha Still ha descritto sua figlia come una persona amorevole e dallo spirito libero che era “l’anima della festa“.

“Buon cuore, avrebbe aiutato chiunque. Io sono distrutta. Voglio solo giustizia per mia figlia“, ha detto alla NBC10.

Tale omicidio ricorda quello di una madre di cinque figli, uccisa a colpi di arma da fuoco a fine ottobre a Millville.

Bonnie Hitchens, 41 anni, è stata trovata sul sedile del passeggero di un’auto parcheggiata vicino a un minimarket, con ferite multiple da arma da fuoco. È stata poi dichiarata morta all’Inspira Medical Center, mentre un uomo di 31 anni, anch’egli colpito durante l’incidente, sarebbe sopravvissuto.