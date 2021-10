La moda delle mezze stagioni insegna a vestirci a strati perché se si esce di casa con il sole e il cielo azzurro non è detto che qualche minuto dopo il cielo non possa oscurarsi e peggio ancora possa trasformarsi in pioggia.

Il passaggio da una temperatura all’altra in autunno è frequente, perciò dobbiamo essere pronti ad affrontarla con gli indumenti adatti. Ovviamente senza peccare di stile.

Quello che la moda definisce layering non è altro che il fenomeno di stratificazione che si verifica indossando abiti leggeri, come la camicia e il jeans, e poi ricoprirli con qualcosa di più pesante, come il cappotto lungo o una bella giacca particolare.

La bellezza della mezza stagione autunnale sta proprio nella possibilità di realizzare mix tra i capi estivi ed invernali e lasciare che l’abbinamento si adegui alle circostanze climatiche.

Cosa indossare in autunno: la camicia fa da protagonista

Spesso la vasta possibilità di combinare più vestiti genera confusione. Per questo amiamo seguire le tendenze e ci lasciamo ispirare dalle più forti icone di stile, in modo tale da avere delle linee guida a cui diamo un tocco di sana originalità. Per personalizzare il proprio outfit basta scegliere ciò che più ci piace. Che sia un capo o un accessorio.

La moda autunno 2021 porta in passerella un capo che, in maniera particolare, non abbandona e non ha mai abbandonato il nostro armadio sin dalla notte dei tempi: la camicia.

La camicia è, infatti, sia per l’uomo che per la donna, un fondamentale indumento dalla sorprendente eleganza che veste in diverse circostanze.

L’autunno vede la donna in differenti modelli di camicia. Per esempio, la camicia a righe larghe è perfetta per abbinamenti giornalieri con jeans fit o a zampa. La vestibilità varia da modelli avvitati a quelli più larghi; le fantasie diventano sempre più particolari e ricercate. Indossare la camicia non significa necessariamente completare un look serio e troppo formale. Anzi, le trame geometriche, floreali, contribuiscono ad un look ordinato che non prende troppo sul serio. Novità dell’autunno corrente è la camicia in raso per la donna: opzione, questa, molto sofisticata e fortemente in voga, disponibile in moltissimi colori caldi.

Le tendenze rivelano anche che lo stile college ritorna tra noi: di ispirazione vintage, sotto ad un blazer di velluto e dalle maniche più larghe di una normale giacca dal taglio più elegante, la classica camicia bianca diventa un must. Insuperabile! Magari con un gilet a punta di un colore vivace. Classico ma mai fuori moda è anche l’utilizzo della camicia semplice e lineare con un maglioncino: fa molto stile inglese e definisce un outfit casual da non perdere mai di vista.

La combo autunnale più amata resta quella di camicia e cappotto: che sia lungo o corto indossato con pantalone classico sartoriale resta la soluzione più elegante che si possa indossare in autunno. Tale outfit definisce lo stile chiamato mannish, proprio per la sua somiglianza al tipico abbinamento maschile.

La vasta scelta di proposte di camicie online permette ad ognuno di inseguire lo stile che più ama e di adeguarlo a sé nella maniera più consona possibile. Per esempio, l’uomo che ama essere costantemente elegante ma anche a passo coi tempi può scegliere di indossare camicie sartoriali di alta qualità con cappotti e giacche più particolari che, però, non ricadono nello street style. Le camicie e le giacche proposte da Finamore1925 sono un’ottima e valida soluzione per un abbigliamento ricercato e ridefinito nei dettagli. Le proposte autunnali maschili non si esauriscono molto nella novità dei modelli quanto nella rivelazione dei colori caldi e dei tessuti, nonché negli accostamenti dei colori di giacca, camicia e pochette.

Insomma, la moda della mezza stagione è dominata dall’armocromia di toni caldi che amano il contrasto con la gamma dei grigi, a conferma della meteoropatia cronica tipica dell’autunno.

Hai già scelto il tuo outfit autunnale preferito?