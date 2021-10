Dai beauty ai make up, i calendari dell’avvento dedicati alla bellezza sono un’occasione per coccolarsi in attesa del Natale.

Il Natale è da sempre un momento magico, che comincia già dai mesi che precedono la sua attesa. I calendari dell’avvento, tornati di gran moda negli ultimi anni nel settore del food quanto in quello del beauty, in fin dei conti ha da sempre rappresentato l’occasione per vivere questo periodo di festività con attesa e curiosità. Quante di voi da piccole amavano scoprire e scartare un cioccolatino ogni giorno per scoprire quale sarebbe stato quello speciale che si nascondeva nella casella del 24 Dicembre? Un po’ tutte, e la buona notizia è che potete rivivere e tornare a dedicarvi a questo rituale anche con un calendario dell’avvento diverso, pronto a regalarci ogni giorno sorprese formato make up e skincare!

Calendari dell’avvento beauty 2021: Dior, Saint Laurent, Chanel, quanto costano

Quest’anno neppure le grandi maison potevano sottrarsi al rituale del calendario dell’avvento, regalando a tutte le loro clienti un momento e un prodotto luxury da (ri)scoprire ogni giorno. In effetti per i brand questi calendari sono l’occasione per presentare in piccole dimensioni prodotti magari ancora sconosciuti oppure fidelizzare le clienti, dando loro la possibilità di ritrovare tutti i loro prodotti preferiti.

– Dior ha pensato ad un calendario nel quale poter trovare tutti i prodotti beauty: profumi, trucchi, make up, piccoli accessori, nulla è stato tralasciato, nell’attesa però di scoprire in quale giorno riuscire a trovare un piccolo omaggio, una candela profumata firmata Dior. Meraviglioso anche il packaging che riproduce il quartier generale della maison in colori pastello. Il prezzo è di 410 euro, acquistabile sul sito Dior.

– In occasione dei 100 anni di Chanel n°5, fragranza iconica pensata da Mademoiselle Coco, il calendario dell’avvento Chanel ha proprio la forma del prestigioso profumo: in bianco e nero questo modellino è una vera e propria gioia per tutte le fashion addicted del marchio, che all’interno ha davvero inserito di tutto. Accessori, profumi da borsetta, rossetti, tutto quanto sia perfetto sinonimo di lusso ed eleganza. Il prodotto è in vendita solo nella Fragrance & Beauty Boutique Chanel, in tiratura molto limitata.

– Dal packaging dorato e decisamente più natalizio è il calendario dell’avvento secondo Yves Saint Laurent, dedicato esclusivamente al make up: rossetti, mascara e pennelli, l’idea è quella di donare alle proprio clienti in formato mignon gli essenziali di un make up pret a porter. Disponibile nei negozi Sephora al prezzo di 319 euro.

Nivea, L’Oreal, Benefit: i calendari dell’avvento a prezzi smart

Il calendario dell’avvento beauty di lusso potrebbe sicuramente essere un regalo da farsi cogliendo l’occasione di poter provare ad un prezzo contenuto i prodotti beauty del nostro marchio del cuore, ma se cercate qualcosa di smart, pratico e divertente, ce n’è davvero per tutti i gusti e facilmente acquistabili online.

Finora abbiamo parlato solo di prodotti make up, ma non dimentichiamo che il nostro calendario dell’avvento ideale può essere anche dedicato alla skincare, così da poter testare nuovi prodotti per arricchire o rivedere la nostra beauty routine, come quello pensato da Nivea dal costo di circa 35 euro o dedicato anche ai prodotti per capelli, come lo ha realizzato L’Oreal in un packaging tutto parigino al prezzo di 70 euro. E se non vogliamo dimenticarci delle nostre sopracciglia e da sempre amate il mondo colorato di Benefit, il marchio ha pensato ad un calendario dell’avvento che si trasforma in un colorato cofanetto.