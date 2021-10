Girocolli, collier, punto luce, da indossare come preziosi amuleti: sono le collane sottili e trendy della stagione.

Se dimentichiamo di indossarle la sensazione è quella di sentirsi nude, perché una collana è molto più di un accessorio: alcune sono dei piccoli regali che ci facciamo per premiarci di un traguardo o semplicemente per coccolarci, altre volte invece sono doni che per noi hanno un significato speciale perché legate ad un’amore, un’amicizia o ad un evento importante della nostra vita. Minimal, preziose, chunky, le collane della stagione autunno/inverno 2021 piacciono non troppo appariscenti, così sottili da indossarne insieme anche più di una per creare girocolli personalizzati.

Collane autunno/inverno 2021: Pandora, Stroili, Fossil

Una delle gradite sorprese di quest’anno, da appuntarsi anche in vista dei regali di Natale è la collana Pandora. Siamo state sempre abituate a pensare all’iconico braccialetto da personalizzare con svariati charms, dalle pietre preziose a elementi naturalistici e simpatici animali ai personaggi Disney, protagonisti proprio della collezione collane.

Proprio quest’anno Pandora ha lanciato la linea dedicata a The Mandalorian, proponendo l’adorabile Baby Yoda che ha conquistato il cuore di tutti i nerd ispirati alla serie di Star Wars: con il filo a catena in maglia sottile o nella classica snake, nelle varianti color argento e color oro, un modello perfetto per gli appassionati della serie. Stile Pandora ma decisamente chunky, sono invece le collane a catenina della serie ME, da personalizzare a cominciare proprio dalle maglie, lisce o glitter.

Per chi invece sceglie un look da less is more, la personalizzazione è tutta nello scegliere girocolli sottili delle più svariate dimensioni, con o senza ciondoli piccoli come punti luce, puntando sulle nuance trendy del momento come l’oro rosa, l’oro giallo tornato prepotentemente e l’argento. Anche il taglio chunky non manca alla collezione Stroili, glamour e dalle maglie minimal, per un tocco molto glam rock.

– Ma una collana abbiamo detto è anche segno di una promessa o il desiderio di portare in un ciondolo il pensiero di una persona a noi cara o un simbolo che ci ricordi una passione, un sentimento che ci rappresenta o ci fa stare bene: ecco perché basterebbe anche un semplice cuore con un’incisione a rendere ancora più preziosa una collana personalizzata, come suggerisce la collezione Fossil, da indossare sempre e su ogni look.

Modelli d’alta gioielleria: Tiffany, Cartier, Bulgari, i modelli da capogiro(anche nel prezzo)

Anche l’alta gioielleria non si tira indietro nel realizzare collane che lasciano senza fiato, rigorosamente ispirate al mood e motto di stagione time to shine! E ad esprimere al massimo questo desiderio di scintillare è Tiffany, che pensa ad un collier dallo stile egizio, che non si può se non riservare ad occasioni molto speciali. Il modello è stato creato per la prima volta nel 1956 e riproposto quest’anno: un gioiello unico per cui prezzo bisogna rivolgersi direttamente a Tiffany!

– La collana serpentina quest’anno è la massima celebrazione del design, della storia e della manifattura di Bulgari, ma il brand ha pensato anche ad un gioiello pret a porter ispirato alla Storia di Roma reinterpretata secondo un’eleganza contemporanea: è la nuova collezione Divas’ Dream Divina. Una collana molto femminile, dal design ispirato ai marmi policromi e ai mosaici a ventaglio delle Terme di Caracalla, il cui prezzo si aggira sui 2.150 euro.

– Cartier invece celebra l’amore con la sua collana Love, in oro rosa e oro bianco: il cerchio su cui è incisa la scritta Love rappresenta il legame che unisce chi la riceve e a chi la regala: un regalo prezioso e importante, ornata da due diamanti dal taglio brillante. Il prezzo è di 2440 euro.