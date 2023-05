Qual è il significato de La fine del mondo di Mr Rain e Sangiovanni? La canzone parla di un amore impossibile, “a tratti tossico”.

Mr Rain e Sangiovanni hanno regalato ai fan un singolo destinato a diventare il tormentone dell’estate 2023. La canzone si intitola La fine del mondo e racconta di un amore impossibile, di cui però non si riesce a fare a meno. Vediamo il significato e il testo.

La fine del mondo di Mr Rain e Sangiovanni: il significato delle canzone

Dopo il successo ottenuto con Supereroi al Festival di Sanremo 2023, Mr. Rain torna sulle scene musicali nostrane con una collaborazione che nessuno si aspettava. Stiamo parlando della canzone La fine del mondo, che lo vede duettare con Sangiovanni. Il brano, uscito venerdì 12 maggio, è stato presentato a sorpresa dai due artisti nel corso di una serata al Fabrique di Milano. Pezzo pop, uk garage e cinematic, è stato scritto dallo stesso Mr Rain con Lorenzo Vizzini e arrangiato insieme a Bias e Lgnd.

La fine del mondo parla di una storia d’amore impossibile, a tratti tossica. Un sentimento invincibile, di cui il protagonista sembra non poter fare a meno. Eppure, la sofferenza che vive è grande.

Il protagonista del brano di Mr Rain e Sangiovanni è consapevole che la sua relazione non ha grande futuro, ma allo stesso tempo si rende conto che “è la fine del mondo se non ci sei tu“. Il cantante di Supereroi ha descritto così il brano: “La canzone parla di un amore a tratti tossico e impossibile, quello che ti fa sentire invincibile, quello che ti fa soffrire, ma anche quello di cui non puoi fare a meno. Ho proposto la canzone a Sangiovanni perché mi piace molto come artista, mi sembrava una delle persone più adatte per questa canzone, sia per il tipo di voce, sia per il suo immaginario. Il brano gli è piaciuto subito e ci siamo trovati in studio per finire la canzone, è stato un processo molto veloce e spontaneo“.

Ecco il video de La fine del mondo di Mr Rain e Sangiovanni:

La fine del mondo: il testo delle canzone

