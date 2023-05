La famiglia De Martino si allarga e Stefano e Belen si preparano a diventare zii!

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si preparano a diventare zii. Nel giorno della festa della mamma, domenica 14 marzo, Adelaide De Martino, la sorella di Stefano, ha annunciato su Instagram la felice notizia. In un tenero scatto insieme alla mamma e alle zie ha ringraziato le donne per essere state per lei un esempio e ha espresso la sua preoccupazione ma anche gioia per il dolce evento.

L’annuncio sui social della gravidanza

Durante i festeggiamenti per la festa della mamma, la sorella 28enne del conduttore e ballerino Stefano De Martino, ha annunciato di essere in attesa del suo primo bambino. Nella foto una torta con la scritta “auguri a tutte le mamme” e le foto dell’ecografia. Nella descrizione Adelaide ha espresso il forte legame con la mamma Maria Rosaria Castillo e le sue due zii dicendo: “Auguri alla mia mamma che mi ha permesso di essere libera, alle mie zie che mi hanno accompagnato in ogni mia scelta, auguri alla mia nonna che ha reso possibile tutto questo e che sono sicura avrebbe gioito con me.

Auguri a me che nonostante la paura del cambiamento diventerò mamma e spero di avere la stessa forza di tutte queste donne.”

Adelaide è piuttosto riservata sulla sua vita privata, ci sono pochissime foto infatti con il compagno Mattis Varzi anche lui molto riservato e lontano dal mondo del gossip e dei riflettori.

Il futuro zio Stefano nel frattempo si prende una pausa

Mentre la Adelaide si prepara a diventare mamma, il futuro zio Stefano ha da poco annunciato la sua volontà di prendersi una pausa dai riflettori televisivi. Il conduttore e ballerino partenopeo ha infatti annunciato che fino al prossimo autunno non prenderà parte a nuovi programmi televisivi ma si dedicherà al teatro. Il motivo? Sembrerebbe che De Martino non voglia annoiare gli italiani con il suo volto e per questo ha deciso di non presentare neanche i Tim Summer Hits 2023.

