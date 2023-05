Lo youtuber di “Io vs cancro” è morto a 33 anni. L’annuncio è stato fatto dalla mamma tramite il canale di Marco.

Lo scorso venerdì è mancato Marco Colombo, lo youtuber di “Io vs il cancro”. Aveva 33 anni e nel 2021 aveva deciso di aprire un canale youtube per raccontare il suo percorso e la sua lotta con il cancro. Nei suoi video cercava di vedere il lato positivo di questo lungo e doloroso percorso, in questo modo riusciva ad affrontare con più serenità le difficoltà della malattia. “Lo faccio per sfogarmi e per stare vicino chi sta passando la stessa cosa o la passerà.” Il canale aveva raggiunto in breve tempo i 20.000 iscritti.

Il doloroso annuncio della mamma di Marco

“Ciao, sono la mamma di Marco. Due secondi per dirvi che mi trovo davanti alla camera mortuaria. Marco è bellissimo, ha il viso rilassato di chi ha smesso di soffrire.” Questo è stato il doloro annuncio fatto dalla mamma di Marco poco dopo la morte del figlio.

Il giorno dopo i funerali la mamma ha annunciato che non chiuderà il canale e ha ringraziato la folla di partecipanti che hanno salutato il giovane yuotuber: “Ieri la chiesa era strapiena e tra la moltitudine di persone c’eravate anche tutti voi, avvertivo la vostra presenza. Adesso lui sta riposando e sono sicura che la sua presenza la sentirà accanto a sé chiunque gli abbia voluto bene. Come voi. Mando un grande bacio a ognuno di voi perché ognuno di voi è importante x Marco.”

Marco viveva a Como e aveva scoperto il cancro nel 2021, si trattava di un sarcoma desmoplastico a piccole cellule rotonde, una rara e aggressiva forma tumorale. Subito dopo la scoperta aveva poi deciso di aprire il canale youtube per raccontare, come lui stesso ha scritto nella descrizione, “la mia disavventura, passo a passo, di come ho reagito alla notizia del cancro e di come mi sono comportato e come sto vivendo il momento.”

