Figlia di Morgan e Asia Argento, Anna Lou fa la rider e vorrebbe lasciare l’Italia per vivere in serenità con la compagna.

Anna Lou, 21 anni e figlia d’arte. Con un nonno come Dario Argento e dei genitori come Morgan e Asia Argento sembrerebbe quasi scontato che anche la giovane Anna faccia parte del mondo dello spettacolo. Ma nella realtà non è così. In un’intervista a Fanpage, la ragazza ha raccontato la sua vita come rider e le difficoltà di vivere in una paese che “sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ altrove”.

Una vita lontana dai riflettori

Anna Lou ha raccontato in un’intervista a Fanpage di come sia stata una scelta la sua, di rimanere lontana dai riflettori. L’arte le scorre nelle vene e difatti non le manca la passione per la pittura, la scrittura e anche la recitazione (è comparsa nella serie Netflix Baby), ma oggi lavora come rider, consegna le pizze a Roma, e saltuariamente come dj. “Consegno le pizze, ma ho lavorato come cameriera, ho fatto persino il manovale, ho dipinto case e i traslochi. Un po’ di tutto.”

È ufficialmente fidanzata con Dora e le due ragazze convivono nei pressi di Roma. Durante l’intervista Anna ha raccontato di come ami l’Italia ma anche di come, ad oggi, può risultare difficile fare progetti per il futuro e proprio per questo sarà quasi costretta a lasciare il paese. “Sono molto felice con la mia ragazza Dora, non abbiamo bisogno di sposarci in chiesa, però per l’adozione e il costruire una famiglia è piuttosto complicato nel nostro Paese. Noi abitiamo insieme, abbiamo tanti progetti ed è una storia seria, ma l’Italia sembra spingere i giovani, le minoranze e i ‘diversi’ ad andare altrove”.

