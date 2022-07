La fiction Rai La Dama Velata è ambientata a Trento e vede protagonisti i personaggi interpretati da Miriam Leone e Lino Guanciale.

Una fiction di grande successo: dal 2015 sono passati degli anni, eppure ogni volta che la Rai ripropone La Dama Velata questa fa incetta di spettatori. Merito di una storia che appassiona e di un cast equilibrato. Non solo Miriam Leone e un esperto e navigato attore di fiction come Lino Guanciale, ma pure una cattivissima Lucrezia Lante della Rovere nei panni della perfida zia Adelaide. Ecco di cosa parla La Dama Velata, quali sono gli altri membri del cast e dove e quando è ambientata la fiction.

La Dama Velata: quando è ambientato

Partiamo dalla storicità della serie. Siamo a Trento, a fine ottocento, tra duchi, conti e nobili che per assicurarsi la discendenza non esitano a combinare matrimoni. Un bellissimo scorcio d’Italia: non solo la città ma pure la campagna, quella che nella fiction è la tenuta di San Leonardo, amatissima dalla protagonista. Non mancano scenari diversi nelle splendide location.

Miriam Leone

La Dama Velata: il cast

Miriam Leone, Lino Guanciale e Lucrezia Lante della Rovere impreziosiscono la fiction che però vede intorno tanti attori ed attrici emergenti e non. Andrea Bosca è il perfido cugino Cornelio, Luciano Virgilio è il padre di Clara Grandi, Vittorio, Jaime Olias è Matteo, amico di infanzia della contessa, Emma Orlandin è la cara amica di Clara, Mar Regueras è invece l’amata zia Matilde.

La trama di La Dama Velata

Tutto parte quando il conte Grandi decide che Clara, l’unica figlia, deve sposarsi per garantire la discendenza. La strappa da San Leonardo, tenuta di campagna dove è cresciuta proprio perché rifiutata dal padre (l’amata moglie è morta durante il parto nel darla alla luce) e la richiama a Trento, per farle sposare il Conte Guido Fossà, personaggio di Lino Guanciale. Sembra un’unione forzata, in realtà tra i due c’è sintonia. Ma quando Clara scopre di essere incinta la zia e il cugino, che vogliono l’eredità, iniziano a tramare…

