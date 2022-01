Minons 2 – Come Gru diventa cattivissimo, trama, trailer, uscita nei cinema: tutto ciò che c’è da sapere sul tanto atteso film d’animazione.

Dopo aver conquistato il pubblico con Cattivissimo me e aver avuto poi un film tutto loro, i Minions tornano al cinema con un’altra pellicola d’animazione da non perdere assolutamente: Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. E’ il sequel del primo film sui Minions e c’è molta attesa su di esso, considerato anche il grande successo avuto dal precedente capitolo della saga: vediamo ora tutto quello che c’è da sapere sul film.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: quando esce al cinema?

Ma quando arriva nei cinema Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo? L’uscita è prevista a partire dall‘1 luglio 2022, due anni dopo rispetto ai piani originali dei produttori.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo sarebbe infatti dovuto arrivare nelle sale cinematografiche nel mese di luglio del 2020 (il primo trailer era stato rilasciato in anteprima nell’intervallo della finale del Super Bowl del 2 febbraio 2020), poi a causa della pandemia di Covid l’uscita è stata rimandata inizialmente al mese di luglio del 2021 e infine al 2 luglio del 2022. Non resta che attendere per poter vedere il film al cinema.

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo: la trama e il trailer in italiano del film

Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo è ambientato pochi anni dopo il precedente film. I Minions hanno già iniziato a seguire come loro capo un Gru adolescente che decide di entrare a far parte dei Malefici 6, un gruppo di cattivissimi di qualunque tipo che è alla ricerca di un nuovo membro.

Per ottenere il posto di lavoro, Gru, con l’aiuto proprio dei Minions, ruberà ai Malefici 6 un prezioso diamante. Ecco le prime immagini di Minions 2 – Come Gru diventa cattivissimo. Il trailer del film:

