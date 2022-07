The War – Il pianeta delle scimmie è il film che chiude la trilogia della storia dello scimpanzé Cesare: dalla trama al cast, ecco cosa c’è da sapere.

The War – Il pianeta delle scimmie è il film che chiude la trilogia con protagonista lo scimpanzé Cesare, iniziata con L’alba del pianeta delle scimmie e proseguita poi con Apes Revolution – Il pianeta delle scimmie. La pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2017 ed è stata diretta da Matt Reeves, regista americano che aveva girato anche il precedente capitolo della serie. Il film è stato molto apprezzato dalla critica, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti tecnici, non a caso è stato anche candidato al Premio Oscar per i Migliori effetti speciali, venendo però battuto da Blade Runner 2049. Vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su questa pellicola.

The War – Il pianeta delle scimmie: la trama e le location

The War – Il pianeta delle scimmie è ambientato nel 2028 e racconta la battaglia finale tra gli umani e le scimmie: quella narrata è una storia intesa, drammatica, in cui il regista ha lavorato molto per cercare di creare un rapporto ematico tra gli spettatori e i protagonisti. Il risultato è una pellicola non banale.

Il regista Matt Reeves ha rivelato che prima di cimentarsi con il suo fil, ha rivisto e studiato capolavori come I Sette Samurai e la Trilogia del Dollaro di Sergio Leone con protagonista Clint Eastwood.

Le riprese di The War – Il pianeta delle scimmie sono state realizzate tra il mese di ottobre del 2015 e quello di marzo del 2016 nelle Lower Mainland, nei pressi di Vancouver.

The War – Il pianeta delle scimmie: il cast a scuola da vere scimmie

Tra le protagoniste del film c’è la piccola Nova, interpretata da Amiah Miller: una bambina rimasta orfana che viene accudita dall’oranga tanto Maurice. A vestire i panni di uest’ultimo personaggio è Karin Konoval che, prima di iniziare il film, ha passato molto tempo allo zoo Woodland Par di Seattle al fianco di Towan, un anziano orango tanto.

L’attore lo ha studiato, ha interagito con lui scoprendo anche l’incredibile passione dell’orango tango per il disegno.

Del cast del film fanno poi parte anche Andy Serkis, che è tornato nei panni di Cesare, Woody Harrelson, Ty Olsson, Terry Notary, Steve Zahn e Judy Greer.

