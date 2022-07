Ecco quali sono le location di La dama velata, la fiction Rai con protagonisti Miriam Leone e Lino Guanciale.

Era il 2015 quando, per la prima volta, è arrivata in TV La dama velata, fiction di Rai 1 in 12 episodi che ha avuto un grande successo, tanto che la Rai ha deciso di riproporla nel 2022. La protagonista è Clara, la figlia del conte Vittorio Grandi: il padre trova per lei un marito ma la ragazza si trova come imprigionata in una casa con la zia e un cugino. Vediamo ora quali sono le location di La dama velata.

La dama velata: le location della fiction

La storia raccontata in La dama velata è ambientata principalmente a Trento ed è proprio nel Trentino Alto Adige che è stata girata. Non solo a Trento, dove si possono riconoscere diverse location, come la Cattedrale di San Vigilio e il Castello di Buonconsiglio, ma anche Palazzo Thun e via Rodolfo

Belenzani.

Piazza del Duomo a Trento

Trento non è stata però l’unica località del Trentino Alto Adige che ha ospitato gli attori, le attrici e tutti gli addetti ai lavori della fiction: alcune scene sono state girate anche ad Avio (qui si trova Palazzo Grandi che in realtà è la tenuta San Leonardo), altre a Mezzocorona e altre ancora a Pergine Valsugana.

La dama velata: il cast della fiction

La protagonista principale de La dama velata, ovvero la Contessa Clara Grandi, è interpretata da Miriam Leone. Nel cast della serie TV troviamo poi Lino Guanciale, Lucrezia Lante della Rovere, Andrea Bosca, Luciano Virgilio, Jaime Olias.

Nel cast della serie TV c’è poi anche Ursula Corberò, attrice spagnola che è successivamente diventata una vera e propria star a livello internazionale grazie al fatto di aver interpretato il ruolo di Tokyo nella serie Tv La casa di carta.

Riproduzione riservata © 2022 - DG