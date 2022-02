Mercoledì 16 febbraio va in onda la prima puntata di Michelle Impossibile: gli ospiti e le anticipazioni della puntata.

Segnate la data sul calendario: mercoledì 16 febbraio su Canale 5 va in onda la prima puntata di Michelle Impossible, il nuovo programma condotto da Michelle Hunziker per festeggiare i suoi 25 anni di carriera. Insieme a tanti ospiti, provenienti dal mondo dello spettacolo e della musica, per due mercoledì la conduttrice svizzera intratterrà il pubblico di Canale 5 in uno show tutto nuovo in cui si sottoporrà a una serie di prove da affrontare. Michelle Impossible è una sorta di Scommettiamo che? ma con un’unica protagonista: per l’appunto Michelle Hunziker.

Michelle Impossibile: ospiti e anticipazioni della prima puntata

Chi sono gli ospiti della prima puntata di Michelle Impossible? Al fianco della conduttrice svizzera vedremo Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e poi anche la Gialappa’s Band. Ma l’ospite più atteso è un altro.

Già, perché Michelle Hunziker la vedremo duettare sul palco insieme all’ex marito Eros Ramazzotti: un’esibizione praticamente inedita e anche per questo motivo tanto attesa.

Nelle due puntate di Michelle Impossible saranno poi presenti anche due ospiti fisse, che si sono potuto vedere anche nelle pubblicità di lancio del programma: le comiche Katia Follesa e Michela Giraud. A loro si aggiunge poi Aurora Ramazzotti, che chiederà ogni puntata con un angolo in cui prenderà in giro la madre per ciò che avrà fatto nel corso della puntata.

Michelle Impossible: dove vederlo in TV e in streaming

L’appuntamento con Michelle Impossible, come detto in precedenza, è a partire dalle ore 21.25 circa su Canale 5. Chi si dovesse perdere il programma mercoledì 16 febbraio potrà poi recuperarlo sulla piattaforma streaming MediaserPlay. Lo stesso vale anche per la seconda puntata, in onda mercoledì 23 febbraio 2022.

