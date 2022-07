Dopo aver annunciato il problema di salute che ha causato il gonfiore al viso, il cantante ha annullato due date del concerto per poter guarire.

Ermal Meta torna sui social per comunicare ai fan l’annullamento di due date del suo tour estivo, a causa del gonfiore al viso. Il cantante ha spostato gli appuntamenti del 29 e 30 luglio al 31 luglio. L’artista sta infatti guarendo ma ha bisogno ancora di qualche giorno perchè il suo viso torni normale.

L’annuncio di Ermal Meta sul concerto

“Necessito di qualche giorno in più per tornare ad avere un volto normale. I biglietti saranno interamente rimborsabili entro il 28 di agosto presso i circuiti utilizzati in fase di acquisto. Mando un abbraccio a tutti coloro che avrebbero voluto venirci a trovare nelle date di Trento e di Monte Cucco. Il prossimo appuntamento è direttamente il 31 luglio a Porto Recanati.” Questo l’annuncio su Instagram di Ermal Meta.

Solo pochi giorni fa aveva annunciato un problema di salute a causa del quale il viso e la testa si sono gonfiate. A spiegarlo è lo stesso artista sui social: “Sono diversi giorni che mi si gonfiano varie parti del viso e della testa. Dapprima credevo che si potesse essere un colpo d’aria, ma così non è. Ieri mattina mi sono svegliato peggio del solito e stamattina idem. A malincuore mi vedo costretto ad annullare gli appuntamenti di Peschici e del Giffoni in quanto devo approfondire e soprattutto risolvere questa situazione. Mi dispiace molto. Chiedo scusa agli organizzatori degli eventi e ai fan. Ci vediamo presto. Ermal.

