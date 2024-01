Ecco quali soni le location di La Befana vien di notte 2 – Le origini, il film con protagoniste Monica Bellucci e Zoe Massenti.

Nel 2021 è arrivata nelle sale cinematografiche la commedia La Befana vien di notte 2 – Le origini, il sequel di La Befana vien di notte. A differenza del primo film non c’è Paola Cortellesi nei panni della protagonista e anche la storia, come il titolo lascia intuire, è in realtà un prequel e non un sequel. La commedia è comunque diventante e ha saputo conquistare sia il pubblico che la critica. Vediamo ora quali sono le location di La Befana vien di notte 2 – Le origini.

La Befana vien di notte 2 – Le origini: le location del film

Rispetto al primo film sono diverse anche le location dove è stato girato La Befana vien di notte 2 – Le origini. Le riprese non sono più state effettuate tra le montagne del Trentino Alto Adige ma in altre due regioni italiane: il Lazio e l’Umbria.

Monica Bellucci a Venezia 2019

Nel Lazio tra le location di La Befana vien di notte 2 – Le origini troviamo Villa Aldobrandini di Frascati e Villa Parisi di Monte Porzio Catone. Diverse zone nella zona dei Castelli Romani, ma anche nel bosco di Macchia Grande a Manziana e nei pressi delle cascate di Chia.

Molto suggestive anche le location scelte in Umbria in cui spiccano le grotte di Orvieto Underground. Attrici, attori, regista e tutti gli addetti ai lavori hanno poi girato diverse scene anche nella cittadina di Todi.

La Befana vien di notte 2 – Le origini: il cast del film

Le due protagoniste principali di La Befana vien di notte 2 – Le origini sono Monica Bellucci e Zoe Massenti, che vestono rispettivamente i panni di Dolores e di Paola, la ragazzina che Dolores protegge e che diventerà la Befana.

Nel cast del film sono inoltre presenti anche Alessandro Haber, Herbert Ballerina, Corrado Guzzanti e anche Fabio De Luigi.