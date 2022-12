Un film iconico nel mondo del cinema, ma non solo. Ecco le più belle frasi da L’attimo fuggente e le citazioni di Robin Williams impresse nella mente di tutti gli spettatori!

L’attimo fuggente, il celebre film del 1989, con protagonista Robin Williams, si classifica come una delle pellicole più conosciute e guardate di sempre. Oltre alla storia raccontata, sono importanti anche gli insegnamenti di vita che si tramandano a tutti gli spettatori. Oltre alla famosissima frase detta dal professore “Carpe diem, cogliete l’attimo ragazzi, rendete straordinaria la vostra vita“, ecco le frasi più belle da L’attimo fuggente!

Frasi celebri da L’attimo fuggente

• “Io vivo per dominare la vita non per esserne schiavo!“.

• “Cogli la rosa quand’è il momento, che il tempo lo sai, vola! Ogni fiore che oggi sboccia, domani appassirà“.

Robin Williams

• “Per la prima volta in vita mia, so che cosa voglio fare! E per la prima volta, ho intenzione di farlo! Che mio padre sia d’accordo o no! Carpe diem!“.

• “Le idee cambiano il mondo“.

• “Succhiare il midollo della vita non significa strozzarsi con l’osso, c’è un tempo per il coraggio ed un tempo per la cautela ed il vero uomo sa come distinguerli“.

• “La verità è una coperta che lascia scoperti i piedi“.

L’attimo fuggente: poesie più belle

• “O Capitano, mio Capitano!” – poesia di Walt Whitman

• “La poesia è una scintilla di rivelazione… Il potente spettacolo continua e tu puoi contribuirvi con un verso! Quale sarà il tuo verso?“.

• “O me o vita, domande come queste mi perseguitano. Infiniti cortei di infedeli. Città gremite di stolti. Che v’è di nuovo in tutto questo, o me o vita” – poesia di Walt Whitman

• “Molti uomini hanno vita di quieta disperazione: non vi rassegnate a questo, ribellatevi, non affogatevi nella pigrizia mentale, guardatevi intorno. Osate cambiare, cercate nuove strade” – poesia di Henry David Thoreau

• “Due strade trovai nel bosco ed io scelsi quella meno battuta” – poesia di Robert Frost

Riproduzione riservata © 2022 - DG