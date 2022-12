Ecco le location di Il Marchese del Grillo, uno dei più amati film fra i tanti interpretati da Alberto Sordi nel corso della sua carriera.

Alberto Sordi è un’icona del cinema italiano e i suoi film sono ancora oggi molto amati. Tra quelli più popolari e di maggiore successo c’è, senza ombra di dubbio, Il marchese del Grillo. Diretto da Mario Monicelli, il film è uscito nelle sale cinematografiche nel 1981 e ha vinto diversi premi, sia a livello nazionale che internazionale (dai David di Donatello al Festival di Berlino). Vediamo ora quali sono le location de Il marchese del Grillo.

Il marchese del Grillo: le location del film

Il palazzo dove abita il marchese del Grillo è la Casa dei Cavalieri di Rodi, che non a casa di trova nell’attuale Piazza del Grillo 1. In realtà non tutte le riprese ambientata nel palazzo del protagonista sono state girate in questa location. La scena in cui il personaggio interpretato da Alberto Sordi lancia le monete roventi dal balcone ai mendicanti è stata infatti girata nello scalone del palazzo Pfanner a Lucca.

Alberto Sordi

Il casale di campagna del marchese del Grillo è invece il Casale della Civita e si trova nelle campagne di Tarquinia, in provincia di Viterbo.

Il covo di Fra Bastiano si trova invece all’interno delle rovine di Montesano. La scena dello scherzo del vespasiano, quando il marhese fa murare la porta d’ingresso di un negozio, è stata girata invece in via Sant’Angelo in Pescheria, nel ghetto romano.

In via della Pace, sempre a Roma, troviamo la casa di Olimpia, l’attrice francese che ha una breve relazione con il protagonista, Onofrio del Grillo (il teatro dove si esibisce la compagnia francese è invece a Terni ed è il Teatro Sociale di Amelia). Questo è ance i palazzo dove vive Faustina con la madre.

Il regista Mario Monicelli ha poi girato alcune scene di Il marchese del Grillo negli studi cinematografici di Cinecittà, come quella dell’esecuzione di Fra Bastiano: negli studi è stata ricostruita la Pian della Bocca della Verità.

