Ecco quali sono le location di La luce nella masseria, il film per la TV che celebra i settanta anni della Rai.

Il 3 gennaio del 1954, alle 11 esatte del mattino, per la prima volta in Italia si accendevano le televisioni. Fu l’annunciatrice Fulvia Colombo a dare il via alle trasmissione televisive in quella che all’epoca era chiamata Programma Nazional e che oggi conosciamo come Rai 1. Come è proseguita poi la storia della televisione in Italia, fino a giorni nostri, lo sappiamo bene. La Rai ha scelto di festeggiare il suo settantesimo compleanno con il film Le luci nella masseria: vediamo ora quali sono le location della pellicola che è diretta da Riccardo Donna e da Tiziana Aristarco.

La luce nella masseria: le location del film

Come detto in precedenza, la Rai ha iniziato a trasmettere i propri programmi nel 1954, La luce nella masseria è invece ambientato qualche anno più tardi, negli anni ’60. I protagonisti della storia sono i componenti della famiglia Rondinone.

La storia raccontata nel film è ambientata a Matera ed è proprio della città della Basilicata che tutte le scene del film sono state girate. La masseria nella quale vive la famiglia Rondinone, che è la principale location di La luca nella masseria, si trova poco distante dai Sassi di Matera, in una zona di campagna nei pressi della città.

La luce nella masseria: il cast del film

Uno dei protagonisti principali di La luce nella masseria è Pinuccio, un bambino di undici che, con quel che resta di un vecchio televisore rotto, gioca a fare il conduttore televisivo: a interpretare il ruolo di Pinuccio è Giovanni Limite.

Gli altri due grandi protagonisti di La luce nella masseria che celebra i 70 anni della Rai sono Domenico Diele e Aurora Ruffino.