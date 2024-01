Nel 2014 è uscito un adattamento cinematografico di La Bella e la Bestia: ecco le location e il cast del film.

Quella de La bella e la bestia è una delle fiabe più famose, un successo alimentato anche dal celebre film d’animazione della Walt Disney. Nel corso degli anni, sono stati realizzati anche una serie di film con attori in carne e ossa: tra questi c’è anche quello del 2014 diretto dal regista francese Christophe Gans che è uscito nelle sale cinematografiche anche nella versione 3D. Dalla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere si questo film.

La bella e la bestia: le location del film

Nonostante il regista sia francese, così come gran parte degli attori e delle attrici protagonisti, La bella e la bestia è stato girato in parte in Germania. Alcune riprese si sono svolte infatti negli Studios Babelsberg di Potsdam, in questa città c’è anche il parco Sanssouci, che è un’altra location del film. Scene del film sono state girate anche in Francia.

Lea Seydoux

La Bella e la Bestia: la trama del film

La storia raccontata in questa versione cinematografica di La bella e la bestia è differente rispetto a quella della versione cartone animato. Un ricco mercante perde tutte le sue ricchezze e si trasferisce insieme ai suoi sei figli in campagna.

Tra i figli c’è anche Belle che chiede in dono al padre una rosa: il mercato cade nel tranello di una Bestia che vive un castello e che chiede “una vita per una rosa”: la vita dovrebbe essere quella del mercante ma Belle si sacrifica per salvare il padre. La Bestia decide di risparmia ma la tiene prigioniera nel castello.

La bella e la bestia: il cast del film

A interpretare Belle è Léa Seydoux, attrice celebre per essere stata la Bond Girl in due film della saga di 007: Spectre e No Time to Die. La Bestia è invece interpretata da uno dei più celebri attori francesi: Vincent Cassel.

Nel cast de La bella e la bestia troviamo poi anche André Dussollier, Eduardo Noriega, Yvonne Catterfeld, Sara Giraudeau, Audrey Lamy e Jonathan Demurger.