Dalla data di uscita alle anticipazioni sulla trama, tutto quello che c’è da sapere su Doc 3, la tanto attesa fiction con Luca Argentero.

Dopo il grande successo avuto dalle prime due stagioni, il pubblico della Rai attende l’uscita di Doc 3. Doc – Nelle tue mani è una delle serie TV che negli ultimi anni ha saputo conquistare maggiormente il pubblico, che si è affezionato alle vicende del dottor Andrea Fanti: dalla anticipazioni sulla trama al cast, vediamo ora tutto quello che c’è da sapere su Doc 3.

Doc 3: l’uscita

Per prima cosa sveliamo quando si potrà finalmente vedere Doc 3 in TV: lascia della serie TV è prevista per il mese di gennaio del 2024, in pratica due anni dopo la messa in onda degli episodi della seconda stagione, che erano usciti proprio nel mese di gennaio del 2023.

Luca Argentero

Ovviamente a trasmettere le nuove puntate di Doc – Nelle tue mani sarà sempre Rai 1, ma le puntate potranno essere viste anche in streaming su RaiPlay.

Doc 3: le anticipazioni sulla trama

Ma che cosa vedremo negli episodi di Doc 3? Alcune anticipazioni sono arrivate dagli sceneggiatori Francesco Arlanch e Viola Rispoli che hanno rilasciato un’intervista a Fanpage. “Si ripartirà da dove siamo arrivati nel finale della seconda stagione. Possiamo dire che comincerà una nuova avventura per Doc. Vedremo Andrea Fanti nel ruolo di primario” ha spiegato Francesco Arlanch.

Qualche dettaglio lo ha raccontato anche Luca Argentero: “I nuovi episodi si occuperanno del tema del potere e di come gestirlo. Qui vedremo la commistione tra il ruolo del medico e gli interessi che ruotano attorno ai pazienti. Questo è un tema attuale”.

Nella seconda stagione la storia raccontata era stata caratterizzata dal Covid, questo ha delle ripercussioni anche sulla terza stagione: l’emergenza sanitaria ha infatti obbligato a un arruolamento forzato di nuovi medici che dovranno integrarsi con l’equipe guidata dal dottor Fanti.

