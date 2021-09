Su Rai 2 arriva L’ispettore Coliandro 8: dove è stata girata la fiction? Ecco le location delle varie puntate.

Torna, a tre anni di distanza dall’uscita della settima stagione, L’ispettore Coliandro. L’8ª stagione va in onda sempre su Rai 2 ed è composta da quattro episodi: Intrigo maltese, Kabir Bedi, Il tesoro nascosto e Il fantasma. Ovviamente c’è molta attesa per la messa in onda delle puntate, considerato quanto il personaggio interpretato da Giampaolo Morelli sia amato dal pubblico italiano. A tal proposito, vediamo ora quali sono le location de L’ispettore Coliandro 8.

L’ispettore Coliandro 8: le location

Come sempre, a far da sfondo alle varie indagini dell’ispettore di polizia interpretato da Giampaolo Morelli è la città di Bologna. Anche le location de L’ispettore Coliandro 8, nelle quali sono stati girati i vari episodi, sono tutte nella città emiliana e nelle zone limitrofe.

10 ricette DETOX per rimetterti in forma Scarica il ricettario Gratis!

Bologna

La location più suggestiva de L’ispettore Coliandro 8 è però certamente l’aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna. Qui, nel novembre del 2020, tra lo stupore dei viaggiatori presenti, regista, attori, attrici e tutta la troupe hanno lavorato per diverse ore tra la zona dei varchi dei controlli di sicurezza, il parcheggio esterno e il bar del primo piano.

Non mancano poi le varie scene girate per le vie e le piazze del capoluogo dell’Emilia Romagna.

L’ispettore Coliandro 8: quando va in onda e il cast

Ma L’ispettore Coliandro 8 quando inizia? La risposta a questa domanda è mercoledì 15 settembre 2021: è questo infatti il giorno scelto per la messa in onda su Rai 2, ovviamente in prima serata, del primo dei quattro episodi dal titolo Intrigo maltese.

Ogni mercoledì sera, per un totale di quattro settimane, su Rai 2 andranno in oda i vari episodi de L’ispettore Coliandro 8.

Nel cast della serie Tv, oltre al già citato protagonista Giampaolo Morelli, troviamo anche Veronika Logan, Paolo Sassanelli, Alessandro Rossi, Massimiliano Bruno, Caterina Silva, Luisella Notari e Benedetta Cimatti.