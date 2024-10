Torna L’Eredità: ecco quando inizia, le novità e le nuove Professoresse

Ecco quando inizia la nuova edizione de L’Eredità, la prima condotta da Marco Liorni che ha preso il posto di Flavio Insinna.

Sono due i quiz show che si alternano durante l’anno su Rai 1: durante i mesi estiva va in onda Reazione a catena, durante gli altri L’Eredità. Così come la precedente edizione, anche quella nuova è presentata da Marco Liorni. Vediamo allora tutto quello che c’è da sapere su L’Eredità 2024 a partire da quando inizia fino alle novità previste per la nuova edizione.

Quando inizia L’Eredità 2024/2025?

La nuova stagione de L’Eredità inizierà un po’ prima rispetto alla precedente. Nella scorsa stagione televisiva, infatti, Reazione a catena era andato fino alla fine dell’anno e L’Eredità era iniziata solamente a gennaio del 2024. Ora, invece, L’Eredità 2024/2025 va in onda a partire da lunedì 4 novembre 2024. Domenica 3 novembre va in infatti in onda l’ultima puntata di questa edizione di Reazione a catena.

Logo Rai

La fascia oraria è sempre la stessa: ogni puntata di L’Eredità 2024/2025 va infatti in onda su Rai 1 a partire dalle ore 18.45 e finisce alle 20.00, quando poi ha inizio il Tg1.

L’Eredità 2024/2025: i giochi e le anticipazioni

Anche in questa edizione, in ogni puntata de L’Eredità si sfidano sette concorrenti diversi in diversi giochi. L’ultimo è sempre la Ghigliottina, gioco che ormai è diventato il vero e proprio simbolo del programma ma, soprattutto, che consente al campione di puntata di provare a vincere il montepremi di puntata.

Ma come avvenuto anche nelle passate edizioni, anche se non dovesse essere riuscito a vincere il montepremi finali, il campione ha la possibilità di riprovarci nella puntata successiva. I tre concorrenti che riescono ad arrivare più avanti, infatti, tornano anche nella puntata dopo, il che significa che, di fatto, in ogni episodio ci sono solamente quattro nuovi concorrenti. A proposito del Triello finale, a renderlo più avvincente arriva una novità: le Domande pigliatutto. Restando in tema giochi, quello che darà il via al programma è il Continua Tu, che torna a grande richiesta.

L’Eredità 2024/2025: le Professoresse

Una delle novità di questa edizione di L’Eredità sono le nuove Professoresse che saranno la trevigiana Greta Zuccarello e la veneziana Linda Pani. La curiosità è che entrambe sono venete.