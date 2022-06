Il bikini più desiderato dell’estate 2022 lo ha indossato Kylie Jenner: una swimsuit luminosa e metallizzata da indossare anche off beach

Sgambati, luminosi, sexy ma anche cocoon, sono i costumi dell’estate 2022 che tra dettagli cut out e strass quasi è un peccato indossarli e pensarli solo per la spiaggia, la piscina o per una giornata al lago. Ed è dello stesso avviso anche la più giovane delle Kardashian, Kylie Jenner, anche lei imprenditrice e dispensatrice di tendenze, non ultima quella del bikini che probabilmente tutte vorranno mettere in valigia e sfoggiare come capo feticcio dell’estate 2022, perché sintesi perfetta delle tendenze beachwear del momento.

Kylie Jenner: il costume silver è la tendenza bikini dell’estate 2022

Che Kylie Jenner avesse una passione per i bikini metallizzati lo avevamo capito già dal modello free nipple dalla nuance nude e luminosa, indossato proprio di recente, ma a darne conferma è stato lo swimsuit indossato dall’imprenditrice in vista di una vacanza al lago. Da navigata fashion addicted ed instagrammer ha naturalmente scelto un colore che ben si prestasse ad enfatizzare la natura rocciosa della location, indossando un costume intero metallizzato in nuance silver.

Sgambato, scoperto sulla schiena e dall’ampia scollatura, il modello è firmato The Attico ed ha un prezzo di 390 euro: luminoso, trendy e scintillante, Kylie Jenner lancia così la tendenza definitiva mai senza dei bikini da avere assolutamente quest’anno, confermando anche un altro trend che inizia a farsi strada. Perché infatti indossare lo swimsuit solo in spiaggia? Kylie ci mostra infatti come con un paio di jeans over, si possa trasformare anche in un bellissimo body da sera. Un costume double face che aiuterebbe magari anche ad alleggerire la valigia.

Costumi interi 2022 metallizzati: i modelli di Shein, Patrizia Pepe e Farfetch

Se anche voi avete deciso di cedere al trend del costume intero metallizzato, la buona notizia è che riuscirete senz’altro a trovarne uno anche viaggiando su prezzi minori. Su Shein la tendenza impazza sia tra i classici bikini a triangolo e sia tra i costumi interi, non solo silver ma anche in blu metallizzato ad un prezzo super low cost che va dagli 11 euro in su.

– Un compromesso interessante e fashion tra qualità, prezzo e trendytudine sono i bikini di Sand Shop, che propone diversi modelli interi classici o con dettagli cut out anche in sfumature bicolor, in lurex o glietterati. Il prezzo si aggira tra i 70 e gli 80 euro.

– Se però avete intenzione di fare del vostro swimsuit anche un body da sera, un buon investimento può essere il modello in oro firmato Patrizia Pepe dall’effetto laminato e scintillante, perfetto da valorizzare con un pantalone bianco. Il prezzo è di 138 euro.

