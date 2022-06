40 anni dalle messa in onda e 50 dal manga, Max&Co. festeggia Lady Oscar con una capsule collection di t-shirt e maglie

Grande festa alla corte di Francia, si perché una delle eroine più amate degli anni ’80 festeggia due volte: 40 anni dalla messa in onda nel 1982 su Italia 1 e 50 anni dall’uscita del manga Berusaiyu no bara ovvero Le rose di Versailles pubblicato nel 1972 da cui tutto ebbe inizio. Nessuna oggi è più necessaria e moderna di Lady Oscar, il cui fascino rivive in una bellissima capsule realizzata da Max&Co, che per l’occasione ha lanciato anche una challenge a tutte le fashion addicted fan dell’anime giapponese.

Lady Oscar x Max&Co.: nasce la collezione #TheLadyisBack, with love and Pride

Mai nessuna capsule forse è stata lanciata in un momento così giusto: non solo gli anniversari che Lady Oscar festeggia, ma anche il lancio di questa mini collezione nel corso del mese di Giugno, dedicato ai movimenti LGBTQ+, un momento per riflettere su quanto fino ad oggi è stato fatto, si può e si deve fare contro le discriminazioni di genere, ma anche per condividere la gioia, la bellezza di amarsi liberamente.

Nessuna più di Lady Oscar è icona dei nostri tempi, gender fluid ma anche di emancipazione femminile: tutti infatti conosciamo la tragica storia della Lady ma anche il suo coraggio nell’affrontarla sempre a testa alta, audacia e fermezza. Nasce così la capsule #TheLadyisBack, annunciata con una meravigliosa campagna pubblicitaria che ha tappezzato le fermate delle metropolitane milanesi e che ha lanciato sui social anche una challenge: cantare con Cristina d’Avena in un duetto Tik Tok la famosa sigla Una spada per Lady Oscar.

La capsule: capi, accessori, dove acquistarli e quanto costano

La capsule collection dedicata a Lady Oscar è stata realizzata in collaborazione con la sua creatrice, la Maestra Riyoko Ikeda: sono state selezionate le immagini iconiche della serie animata e riproposte come stampe, strisce o schizzi a fumetti, che ricoprono maglie cropped, felpe con cappuccio, t-shirt ma anche cappellini e borse. Una collezione pensata per tutte le età, da chi ha conosciuto Oscar per la prima volta negli anni ’70 e chi anche negli anni a seguire.

La capsule è disponibile negli store ufficiali e online, con prezzi che vanno dai 69 ai 129 euro della felpa, dalle più semplici con la sola scritta della serie animata a quelle griffate con le immagini di Lady Oscar e la griffe del brand. Le nuance sono pastello e delicatissime, perfette per essere indossate in questo periodo estivo ma che possiamo facilmente abbinare anche ai nostri look autunnali.

Riproduzione riservata © 2022 - DG