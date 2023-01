La depressione, la lotta e Sanremo 2023. Kekko Silvestre, frontman dei Modà, ha raccontato la sua battaglia e come la sta affrontando.

Una canzone che sa tanto di grido di battaglia contro la depressione con cui convive dal 2021. Si chiama ‘Lasciami’ ed è il brano con cui Kekko Silvestre e i Modà si presenteranno a Sanremo 2023 con un grande messaggio. Al Corriere della Sera, l’artista ha raccontato la sua battaglia ma non solo.

Kekko dei Modà: la depressione e Sanremo 2023

Kekko Silvestre dei Modà

“Ad aprile 2021 mi sono svegliato e non riuscivo a piegare le gambe”. Inizia così il racconto di Kekko Silvestre sulla depressione. L’artista ha spiegato ancora: “Pensavo fosse un’influenza ma dopo dieci giorni a letto ho temuto che potesse essere una malattia degenerativa. Mi ha visitato un neurologo e mi ha diagnosticato la depressione”.

In realtà alcuni primi “sintomi” si erano già presentati in precedenza tra attacchi di panico e ansie: “Ho accumulato troppo e il cervello alla fine mi ha bloccato il fisico. La depressione è un male oscuro che non si fa vedere e vive dentro di te”.

Non manca anche un passaggio su Sanremo 2023 dove il gruppo sarà presente con ‘Lasciami’. L’obiettivo di Kekko è chiaro: “Non vinceremo mai. Ci andiamo per far sapere ai nostri fan che non seguono i social, e sono molti, che ci siamo ancora”.

Ma chissà che dopo gli ottimi risultati del passato con un secondo posto con Emma nel 2011 con ‘Arriverà’ e il podio nel 2013 con ‘Se si potesse non morire’, quest’anno non possa anche arrivare una sorpresa…

Di seguito anche un recente post Instagram del gruppo con le prove a Sanremo 2023:

Riproduzione riservata © 2023 - DG