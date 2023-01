Nella puntata di Amici di oggi, spicca l’assenza in studio di un altro alunno. In tanti si sono domandati cosa sia accaduto al cantante.

Iniziano le fasi bollenti ad Amici di Maria De Filippi. Con il serale che si avvicina, i professori stanno iniziando ad assegnare le maglie per accedere al grande evento. Nella puntata di oggi, domenica 29 gennaio, a prendersi la scena è stato anche NDG ma non come si pensa. Infatti, il ragazzo è risultato assente dallo studio generando tanti quesiti.

Amici, NDG assente in studio: cosa è successo?

Come detto, il serale di Amici si avvicina e i professori stanno iniziando a fare le loro scelte. Se, sponda danza, Alessandra Celentano si è già esposta assegnando la maglia decisiva per la fase finale del talent a due studenti, Ramon e Isobel, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la categoria canto.

Proprio a proposito dei cantanti, nella puntata di oggi, domenica 29 gennaio, a prendere l’attenzione dei telespettatori è stato NDG. Nessuna critica o esibizione per lui ma, di fatto, la totale assenza.

Il rapper, infatti, non era presente in studio e di lui non si è neppure parlato generando qualche dubbio da parte dei fan.

Da evidenziare che le gare canore sono state giudicate, oltre che da Anna Pettinelli, anche da Alex Britti e Rocco Hunt. Mentre sono arrivate buone notizie per Wax che pare aver ritrovato la serenità dopo il caso Capodanno.

Di seguito anche un post Instagram del programma relativo al giovane rapper:

