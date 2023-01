La prima edizione di Amici si chiamava inizialmente Saranno Famosi, come la nota serie televisiva americana. A condurlo era Daniele Bossari, poi è subentrata Maria De Filippi e il programma ha avuto la nuova denominazione.

Una vera e propria scuola dove tutti i ragazzi si applicavano in ognuna delle discipline e non solo nella loro specialità: recitazione, canto, danza. A vincere quell’edizione – dapprima Saranno Famosi, nome per motivi strettamente legali sostituito con quello di Amici – è stato Dennis Fantina, ma oltre a lui sono ricordati in particolare Monica Hill, Valeria Monetti, Leonardo Fumarola, Antonio Baldes e Andrea Cardillo. Ecco che fine hanno fatto.