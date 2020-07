Ha vinto la prima edizione di Amici (che all’epoca si chiamava ancora Saranno Famosi), ma cosa fa oggi Dennis Fantina?

Ancora giovanissimo, Dennis Fantina ha debuttato in tv grazie alla trasmissione condotta da Maria De Filippi e ha ottenuto molti riconoscimenti. La sua voce ha stupito il pubblico e gli ha permesso di guadagnarsi la vittoria di quella prima edizione di Amici – pensate, andava ancora in onda con il nome originale di Saranno Famosi. La sua carriera di cantante è proseguita lontano dal piccolo schermo, salvo qualche breve apparizione. Poi Dennis ha messo su famiglia…

Dennis Fantina: la biografia

Nato a Trieste il 6 dicembre 1976, sotto il segno zodiacale del Sagittario, Dennis Fantina è sempre stato portato per la musica, una passione che gli è stata trasmessa da sua madre. Sin da bambino ha scoperto di avere un grande talento per il canto, che ha iniziato a sfruttare già da ragazzo. A poco più di 20 anni, Dennis ha cominciato la sua gavetta cantando in vari spettacoli e presentando piccoli show nella sua terra natia.

Il successo è arrivato però con Amici: nel 2002 il cantante ha vinto la prima edizione del talent show e si è aggiudicato un contratto di un anno con Mediaset. In quel periodo, assieme ad altri suoi compagni della scuola più famosa d’Italia, è stato scelto come testimonial per la campagna pubblicitaria di Tim e ha pubblicato il suo primo album.

Nel corso degli anni, Dennis ha avuto molte esperienze diverse: ha lavorato in radio, ha partecipato a Notti sul ghiaccio, condotto da Milly Carlucci, classificandosi secondo, e ha collaborato con grandi artisti del calibro di Red Canzian e Gatto Panceri. Ha provato ad entrare a The Voice, non riuscendoci, e nell’ultimo periodo ha iniziato anche a lavorare come sceneggiatore e attore.

La vita privata di Dennis Fantina

Sebbene sia un uomo molto social e ami condividere le sue foto con i follower di Instagram, sulla vita privata e sentimentale di Dennis Fantina non abbiamo molte informazioni. Sappiamo che si è sposato nel 2005 con una donna che si chiama Sabina, e che la coppia ha due figli.

Nel 2019, Dennis è tornato in tv come concorrente ad All together now, la trasmissione condotta da Michelle Hunziker e J-Ax. In occasione della sua presentazione davanti al “muro” dei giurati, ha rivelato qualche dettaglio su di sé: “Ho vinto la prima edizione di Amici quando all’epoca si chiamava Saranno Famosi. Ho due bambini, sono disoccupato e sopravvivo con la musica. Sono qua perché la musica è la mia vita, ma due soldi in tasca non mi farebbero così schifo…”.

