Come sta davvero Kate Middleton? Un ex assistente ha parlato delle condizioni della Principessa del Galles dopo l’operazione subita.

Alta tensione nella Famiglia Reale inglese. Dopo le note vicende di salute di Re Carlo e qualche piccola apprensione più attuale relativamente alla Regina Camilla, si torna a parlare delle condizioni di Kate Middleton della quale, va detto, non si hanno particolari notizie ormai da tempo, da dopo la misteriosa operazione subita. Un ex assistente avrebbe dato qualche dettaglio in più proprio in queste ore.

Kate Middleton, parla un ex assistente

“Solo una ristretta cerchia di persone sa cosa sta succedendo”. Questa la certezza di un ex assistente della Famiglia Reale riguardo la salute della Principessa del Galles. La fonte ha parlato a Page Six sottolineando come da Palazzo non si lasci filtrare nulla se non qualche piccolissima parola come il recente “sta bene”.

Parole che sono state, di fatto, dovute, a seguito delle voci che stavano parlando, forse anche in modo esagerato, riguardo una Middleton in coma e addirittura in pericolo di vita.

“Chiunque si aspetti che il palazzo inizi improvvisamente a fornire lunghi aggiornamenti su Kate rimarrà deluso. Lo scopo principale del suo isolamento è quello di proteggere la sua privacy. Sono sicuro che la stampa lo odia perché sta funzionando”, ha aggiunto ancora questo ex assistente al noto media.

Insomma, la Famiglia Reale sta facendo di tutto per ottenere la massima riservatezza sulle reali condizioni di Kate e, a quanto pare, ci sta riuscendo.

Ansia anche per la Regina

Nelle ultime ore, sempre per quanto riguarda le condizioni dei Reali inglesi, a destare qualche ansia è stata la Regina consorte, Camilla. La donna ha preso parte a tutti gli impegni che sarebbero spettati a lei e a Re Carlo e, per questo, sarebbe “esausta”.

Così tanto da doversi fermare per qualche tempo. Pare, infatti, che sotto consiglio del Sovrano, la donna si prenderà un periodo di vacanza di diversi giorni. Almeno fino ai prossimi appuntamenti di metà marzo.