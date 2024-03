Dopo l’intervista a Che Tempo Che Fa, Chiara Ferragni ha riaperto i commenti sui social ai suoi post. Ma l’effetto…

Ha fatto tanto discutere l’intervista di Chiara Ferragni a ‘Che Tempo Che Fa’ sul Nove da Fabio Fazio. L’imprenditrice digitale ha parlato per la prima volta in tv relativamente alle vicende che la stanno vedendo coinvolta, dallo scandalo pandoro Balocco fino alla crisi con il marito Fedez. La donna aveva optato, sui social, per uno “stop” ai commenti degli utenti ai suoi contenuti ma in queste ore ha cambiato idea portando tantissime persone a farle diverse critiche proprio come reazione all’ospitata sul piccolo schermo.

Chiara Ferragni, riaperti i commenti social: le reazioni

Come noto, la Ferragni è stata presente sul Nove da Fabio Fazio dove ha avuto modo di dire la sua sulle recenti questioni che la vedono protagonista, sia a livello professionale che per quanto concerne la sua vita privata.

Proprio dopo l’intervista, la donna ha deciso di riaprire i commenti suoi social dopo averli chiusi tempo fa e averli “concessi” solo agli amici più stretti.

L’effetto di questa scelta, però, non è stato così positivo come si poteva ipotizzare.

In tantissimi, infatti, sono tornati alla carica contro l’imprenditrice digitale criticando quanto visto sul Nove nell’intervista rilasciata a Fazio. Il pensiero di tantissime persone è che la presenza della donna in tv sia stata una “pagliacciata“. In modo particolare pare che in tanti siano rimasti delusi per le domande che non sono state poste all’influencer. “Abbiamo assistito a banalità da terza media”, ha detto qualcuno.

Altri, invece, si sono concentrati ricordando il video di scuse con la famosa tuta grigia: “Ha rifatto la scenetta come per le scuse”.

Diversi utenti hanno messo in evidenza come la mancanza di un contraddittorio abbia reso l’intervista “debole” e, probabilmente, troppo di parte a favore della Ferragni.

Di seguito anche il post Instagram dell’influencer con i vari commenti ricevuti dopo l’intervista sul Nove con Fabio Fazio: