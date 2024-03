Torna a parlare Fedez e lo fa alla Fabbrica del Vapore, per la mostra fotografica ‘Supereroi’. Il pensiero del rapper sull’odio social e non solo.

Sempre al centro dei rumors relativi alla sua storia con Chiara Ferragni, Fedez è tornato a far parlare di sé ma, questa volta, per ben altre ragioni non legate alla crisi con sua moglie. Il rapper, infatti, è stato presente alla Fabbrica del Vapore, a Milano, per la mostra fotografica ‘Supereroi’, ideata e realizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia. Nell’occasione, l’uomo si è soffermato su diversi argomenti con focus anche sull’odio social di cui, in prima persona, lui e la sua famiglia sono stati vittime.

Fedez contro l’odio social

Fedez

Come anticipato, Fedez è stato presente alla Fabbrica del Vapore, a Milano, per la mostra fotografica ‘Supereroi’, ideata e realizzata dal Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Polizia Postale Lombardia. Si tratta di un progetto curato da Ester Lo Feudo, Marco Domizi, Giovanni Marcellino e con i testi di Rosy Della Ragione, che vuole far luce e mettere in risalto il lavoro delle forze dell’ordine nel contrasto alla pedopornografia, all’abuso e all’adescamento online dei minori.

In questo senso il rapper ha rilasciato alcune importanti parole che ha ricollegato anche con l’odio social: “Per lo Stato italiano augurare il cancro a un bambino di cinque anni non è reato. Questa cosa mi ha lasciato abbastanza perplesso. Nel senso, parliamo tanto di hate speech, di fomentare l’odio però se uno augura un cancro a un bambino di cinque anni non succede niente. Forse bisognerebbe intervenire da un punto di vista dei vuoti legislativi”.

L’episodio che ha coinvolto il figlio Leone

In passato, il rapper era stato protagonista di una querelle legata ad un episodio di minacce e insulti verso suo figlio Leone. Il piccolo era stato tra i bambini che accompagnano i calciatori di Serie A in campo. In quell’occasione, il figlio di Federico e della Ferragni aveva ricevuto insulti e minacce.

Una situazione per la quale il rapper si era mosso denunciando un utente del web sollevando un vero e proprio polverone mediatico. All’epoca – era il mese di dicembre – Federico aveva spiegato che la persona colpevole di aver parlato in quel modo a lui e Leone si era scusata con tanto di lettera e di avvocato.

Di seguito anche un post Instagram che riguarda l’artista e i suoi figli, Leone e Vittoria: