Kate Middleton ruba la scena in occasione dell’anteprima mondiale di Top Gun a Londra, con un abito da sera a sirena ultra glam.

Se a breve comincerà la caccia agli abiti da sera e casual dalla nuance bicolor black and white, sappiate che sarà merito delle royal lady, perché dopo Letizia Ortiz anche Kate Middleton cede alla tendenza riscoperta dagli anni ’60 scegliendo un abito da sera a sirena che più glam non si può in occasione dell’anteprima mondiale di Top Gun Maverick. D’altronde non è la prima volta che la Duchessa sa come incantare in occasione di appuntamenti cinematografici: ricordate il meraviglioso e scintillante abito dorato di Jenny Packham all’anteprima di No time to die?

Kate Middleton alla prima di Top Gun a Londra: look black and white da diva

Kate Middleton quando si tratta di appuntamenti da prima cinematografica sa sempre come stupire: la Duchessa è ormai chiaro che in queste occasioni ama mettere da parte il suo volto istituzionale per valorizzare quello femminile: la sua scelta di stile è quella di un’appassionata di cinema, una di noi, che ha la grande e prestigiosa opportunità di partecipare ad un evento speciale che onora indossando abiti da diva più che da duchessa.

Dopo aver già incantato Daniel Craig, questa volta è Tom Cruise a stringerle la mano e renderla una protagonista del red carpet. Avvolta in un abito bianco e nero elasticizzato in crepe, fasciante a sirena in nero che ne valorizza la silhouette e dal corpetto bianco orizzontale che lascia scoperte e valorizza le spalle, Kate è apparsa più in forma che mai in uno stile che ha immediatamente ricordato quello di una diva hollywoodiana.

Chi è la stilista dell’abito bianco e nero indossato dalla Duchessa di Cambridge

Stavolta Kate ha scelto un modello di Roland Mouret, uno stilista non decisamente mainstream: la bacheca di Instagram è quasi vuota – non sappiamo se giochi come Balenciaga a rivoluzionarla continuamente – mentre al sito web si accede solo lasciando la propria mail. Ma una cosa è certa: si tratta di un designer particolarmente amato dalle first ladies americane e dalle star di Hollywood.

Non è la prima volta ad ogni modo che Kate indossa uno dei suoi modelli, ma questa volta ha prediletto un tubino decisamente diverso dai classici che le abbiamo visto. Ad indossare i suoi look c’è una lista di celebrity davvero lunga, che comprende Reese Witherspoon, Emily Blunt, Melania Trump e soprattutto Megan Markle, che più volte per appuntamenti istituzionali ha indossato le creazioni dello stilista.

Riproduzione riservata © 2022 - DG