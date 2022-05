Non solo la musica ma anche la moda è innamorata di Blanco: il cantante è il giovane testimonial per due brand di tendenza.

Reduce dal palco dell’Eurovision 2022 insieme all’amico e collega Mahmood, al di là del risultato la strada del successo internazionale per Riccardo Fabbriconi, per noi semplicemente Blanco, sembra già essere promettente non solo sul palco della musica ma anche per le strade della moda: sì perché nell’ultima campagna Calvin Klein tutta l’energia e l’animo spiritoso dell’artista sono immortalate in giro per New York, mentre per Valentino lo ritroviamo a Londra, indossando i capi must have del brand più desiderati dai giovani.

Blanco x Calvin Klein: uno spirito ribelle in blue jeans a New York

Calvin Klein sceglie Blanco per interpretare con un look in denim lo spirito casual, ribelle e sensuale che da sempre rappresenta il brand, chiedendogli di essere semplicemente se stesso: così per Blanco, che tante volte abbiamo visto correre con solo un paio di slip bianchi nei suoi video, è un gioco da ragazzi indossare al volo un paio di jeans a vita bassa – con l’elastico degli slip in vista come un tempo – e fare un tuffo mordi e fuggi nella fontana di Washington Square Park.

Ma non finisce qui: dopo il tuffo il cantante è accolto con entusiasmo dalla città di New York, muovendosi tra le sue strade e le insegne pubblicitarie che da sempre ne definiscono l’immaginario collettivo, a cui Blanco prende parte in Italian style, mangiando una pizza in total look pantaloni e giacca in denim. Immancabile però tra le foto della campagna una che resterà iconica: Blanco in slip bianchi, questa volta con elastico griffato Calvin Klein in bella vista.

After Club: il comfy glam di Maison Valentino interpretato da Blanco

Da New York a Londra è un attimo, così Blanco per Maison Valentino diventa icona della Gen Z al pari di Zendaya. Pierpaolo Piccioli che ormai lo veste ovunque e gli ha donato un’intrigante allure angelica e antica con le camicie semitrasparenti preziose e i mantelli che gli abbiamo visto indossare sul palco di Sanremo, questa volta lo trasforma per la sua campagna After Club in un’interprete dello street style.

Agli immancabili boxer bianchi Valentino abbina una felpa bianca con logo, lasciando che l’eleganza della maison incontri la voglia di libertà e l’energia indomabile di Blanco. Non mancano come must have della nuova collezione il denim, le camicie trasparenti con applicazioni e decorate, total look eleganti maschili con strass e bomber, capi indossati ed interpretati da Blanco secondo il motto della campagna: “We don’t need to define it, we wear it however we want” ovvero “Non abbiamo bisogno di definirci, indossiamo quello che vogliamo”, esattamente lo spirito della Gen Z.

Clicca qui per iscriverti alla Newsletter

Clicca qui per seguire la nostra pagina Facebook

Clicca qui per entrare nel nostro gruppo

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Instagram

Clicca qui per seguire Donna Glamour su Twitter

Clicca qui per iscriverti al nostro canale Telegram

Riproduzione riservata © 2022 - DG