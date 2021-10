L’ex tronista di Uomini e Donne svela i retroscena che spiegano la sua partecipazione ambigua nel programma.

Joele Milan, ex tronista di Uomini e Donne, è stato cacciato dal programma per essere stato beccato dalla redazione mentre si scambiava il contatto di nascosto con una delle corteggiatrici, Ilaria. Il ragazzo ha concesso un’intervista a Fanpage dove racconta la sua versione dei fatti.

Cominciando con la conversazione con Ilaria, dichiara: “La cosa in sé e per sé l’ho detta, è vero, e alla redazione l’ho ammesso e questo dimostra che non ho mai voluto fare il furbo. Quello che ho detto però era in maniera scherzosa. È stato un errore, volevo vedere se ci teneva davvero a me…Sapevo di essere costantemente microfonato, tanto che spesso, in altri momenti, ero stato “ripreso” dalla redazione perché mi lasciavo andare a battute e commenti che era meglio evitare. Non mi hanno mai fatto chissà quali problemi però, invece quando ho scherzato con Ilaria è scoppiato tutto il casino“.

Racconta poi come è andata a finire con la ragazza: “Alla fine ha chiesto il mio numero al mio amico dopo la fine del programma per sapere come stavo, ma non abbiamo più avuto modo di sentirci. Non ho mai negato che lei mi piacesse, ma per adesso non ho pensato a nessuna, mi sono preso un periodo di tregua. Più avanti magari, si vedrà“.

Alla fine, al giovane è stata data la possibilità di rientrare nel programma, ma afferma di aver rifiutato perché, soprattutto da parte degli opinionisti, ci sono stati molti pregiudizi nei suoi confronti: “Sono stati duri. Capisco che quello sia il loro ruolo, ma se ti prendono male, hanno sempre qualcosa da ridire. Restano fissi sulle loro convinzioni e io da subito mi sono sentito escluso. Mi è solamente dispiaciuto per Maria, me ne sono andato dallo studio senza salutarla, nonostante si fosse mostrata comprensiva con me“.

Anche Ilaria ha avuto la possibilità di parlare della vicenda con Fanpage: “Durante un ballo, lui mi ha detto di essere molto preso di me. Ha detto di aver parlato di noi al suo migliore amico, che gli avrebbe consigliato di portarmi fino alla fine. Così mi ha proposto di iniziare a seguirlo sui social, voleva presentarmelo. Onestamente non ho nemmeno sentito la parte in cui mi chiedeva di scambiarci il numero, c’era la musica e tanta confusione. Non gli ho dato importanza. Forse l’ho vista molto ingenuamente, ma non ci ho visto del marcio e non credo che da parte sua ci fossero cattive intenzioni“.